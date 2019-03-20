Турецкое издание узнало, где разместят закупленные у России системы С-400

Первый из поставленных Анкаре зенитно-ракетных комплексов будет развернут на полигоне к северо-востоку от столицы страны.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Местом боевого дежурства станет военная база Мюртед, сообщает турецкое издание Ени Шафак со ссылкой на военные источники.

© Sputnik / Sergey Pivovarov Российское ПВО накроет всю планету: когда примут на вооружение С-700

Впоследствии туда же доставят всю партию С-400, таким образом объект станет национальным центром ПВО. Предусмотрено, что комплексы смогут по необходимости перемещаться в другие районы страны.

Ранее министр обороны Хулуси Акар заявил, что поставка российских С-400 запланирована на июль 2019 года, а их развертывание - на октябрь текущего года, после обучения турецких военных навыкам управления этими зенитно-ракетными комплексами.

Контракт на продажу С-400 общей стоимостью 2,5 миллиарда долларов была заключена Москвой и Анкарой в 2017 году. Сделка стала предметом дипломатической напряженности между Турцией и США.

© Sputnik / C-400

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