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Дональд Трамп

Ярлык от Трампа: кого он назвал "полным неудачником, завидующим жене"

© REUTERS / JORGE SILVA
В мире
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Эта нелестная характеристика была ответом на предположение оппонента о том, что хозяин Белого Дома страдает расстройством психики.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал супруга своей советницы Келлиэнн Конуэй полным неудачником, который завидует успеху собственной жены.

Конфликт между Трампом и мужем Конуэй получил развитие после того, как последний высказал предположение, что президент США страдает расстройством психики.

"Джордж Конуэй, которого знакомые часто называют мистер Келлиэнн Конуэй, очень завидует успеху жены и зол на то, что я не дал ему ту работу, которую с ее помощью он так сильно хотел получить. Я едва знаком с ним, но только посмотрите: он полный неудачник и ужасный муж", - написал в среду Трамп в Twitter.

Ранее юрист Джордж Конуэй опубликовал в Twitter список симптомов нарциссического расстройства личности и намекнул, что президент подходит под диагностические показатели этого заболевания.

Президент США Дональд Трамп с первой леди Соединенных Штатов Меланией Трамп
© AFP 2019 / Nicholas Kamm
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Во вторник менеджер предвыборной кампании Трампа Брэд Парскейл написал в Twitter, что президент отказал "мистеру Келлиэнн Конуэй в работе, которую тот отчаянно хотел". "Он едва успел поработать в министерстве юстиции и либо уволился, либо его уволили… Теперь он вредит своей жене из зависти к ее успеху", - написал Парскейл. Трамп сделал репост этой записи и подписал "тотальный неудачник".

В ответ на это Джордж Конуэй поздравил президента с тем, что теперь "миллионы людей гарантировано узнают о "нарциссическом расстройстве личности".

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