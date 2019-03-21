12:13 21 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.25
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины

Пока вы спали: Молдова в рейтинге счастья, заявление Вышинского, мост через Амур

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
Получить короткую ссылку
212 0 0

О событиях минувшей ночи читайте в подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik.  В семидесяти странах мира люди живут счастливее, чем жители Молдовы. 

Такой вывод следует из ежегодного "Доклада о мировом счастье", который составили независимые эксперты в сотрудничестве с программой Решений по устойчивому развитию ООН и Фондом Эрнесто Илли.

Каруца, запряженная ослом.
© Sputnik / Nicu Goncear
Люди в 70 странах мира счастливее, чем жители Молдовы - рейтинг ООН

"Доклад о мировом счастье" - это исследование, в котором 156 стран оцениваются по тому, насколько таковыми чувствуют себя их граждане. В этом рейтинге Молдова заняла 71 место, между Сербией и Ливией.

Румынию в этом рейтинге поместили на 48 место, а вот Украина находится почти в самом низу списка, на 133 месте, в компании с десятком африканских стран. 

Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.

По его мнению, нужно добиваться прекращения уголовного преследования.

"А не говорить об обмене с тем, чтобы не создавать искусственно обменный фонд из человеческих судеб", - передает Москалькова слова журналиста.

Накануне она заявила, что Вышинский не должен быть субъектом обмена.

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян. 

Зенитно-ракетный комплекс С-400
© Sputnik / Dmitriy Vinogradov
Турецкое издание узнало, где разместят закупленные у России системы С-400

Таким образом соединились обе части конструкции.
Как ранее сообщил РИА Новости главный инженер моста Ли Хуачао, все строительство планируется завершить в июле. Ожидается, что поезда пустят уже в течение этого года.

Премия BraVo: голливудские звезды Траволта и Миррен поужинали с Песковым

Голливудские звезды Джон Траволта и обладатель премии "Оскар" Хелен Миррен посетили в среду закрытый гала-ужин в столичном отеле Ritz Сarlton для лауреатов и гостей премии BraVo в области классического искусства, вечер актеры провели в компании певца Филиппа Киркорова и пресс-cекретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Премию BraVo в области классического искусства во второй раз вручили во вторник на Исторической сцене Большого театра, обладателями награды стали российская оперная певица Венера Гимадиева, знаменитый китайский бас Хао Чжан Тян, молодой пианист Иван Бессонов и другие. Траволта и Миррен приглашены в качестве почетных гостей.

Читайте также:

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

Кто стал победителем и финалистом конкурса European Tree of the Year 2019
Уловка патрульной полиции Молдовы: многих водителей ждут штрафы
"Золото" партии : у каких политформирований Молдовы миллионные доходы
Теги:
Молдова, Sputnik
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
Жаркие танцы: Наталья Орейро заговорила по-молдавски - эксклюзивные фото
Встреча Кирилла Вышинского и Татьяны Москальковой перед заседанием суда
Вышинский поговорил с Москальковой перед заседанием суда - видео
Население Кишинева
Население Кишинева: цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться