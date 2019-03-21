Пока вы спали: Молдова в рейтинге счастья, заявление Вышинского, мост через Амур

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. В семидесяти странах мира люди живут счастливее, чем жители Молдовы.

Такой вывод следует из ежегодного "Доклада о мировом счастье", который составили независимые эксперты в сотрудничестве с программой Решений по устойчивому развитию ООН и Фондом Эрнесто Илли.

© Sputnik / Nicu Goncear Люди в 70 странах мира счастливее, чем жители Молдовы - рейтинг ООН

"Доклад о мировом счастье" - это исследование, в котором 156 стран оцениваются по тому, насколько таковыми чувствуют себя их граждане. В этом рейтинге Молдова заняла 71 место, между Сербией и Ливией.

Румынию в этом рейтинге поместили на 48 место, а вот Украина находится почти в самом низу списка, на 133 месте, в компании с десятком африканских стран.

Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.

По его мнению, нужно добиваться прекращения уголовного преследования.

"А не говорить об обмене с тем, чтобы не создавать искусственно обменный фонд из человеческих судеб", - передает Москалькова слова журналиста.

Накануне она заявила, что Вышинский не должен быть субъектом обмена.

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.

© Sputnik / Dmitriy Vinogradov Турецкое издание узнало, где разместят закупленные у России системы С-400

Премия BraVo: голливудские звезды Траволта и Миррен поужинали с Песковым

Таким образом соединились обе части конструкции.Как ранее сообщил РИА Новости главный инженер моста Ли Хуачао, все строительство планируется завершить в июле. Ожидается, что поезда пустят уже в течение этого года.

Голливудские звезды Джон Траволта и обладатель премии "Оскар" Хелен Миррен посетили в среду закрытый гала-ужин в столичном отеле Ritz Сarlton для лауреатов и гостей премии BraVo в области классического искусства, вечер актеры провели в компании певца Филиппа Киркорова и пресс-cекретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков коротает вечер в компании Джона Траволты pic.twitter.com/La3TaMu3PJ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 марта 2019 г.

Премию BraVo в области классического искусства во второй раз вручили во вторник на Исторической сцене Большого театра, обладателями награды стали российская оперная певица Венера Гимадиева, знаменитый китайский бас Хао Чжан Тян, молодой пианист Иван Бессонов и другие. Траволта и Миррен приглашены в качестве почетных гостей.

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