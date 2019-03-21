Кампания "Подпиши петицию об отмене Brexit" парализует сайт правительства

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Британский правительственный сайт временно прекратил работу из-за технических трудностей, возникших, когда тысячи пользователей пытались подписать размещенную на нем петицию за отмену Brexit, сообщает издание Guardian.

Как пишет издание, документ, который призывает отменить действие Статьи 50 Лиссабонского договора и сохранить членство Великобритании в Европейском союзе, начал собирать большое количество подписей в среду вечером.

Они накапливались со скоростью около 1,5 тысячи в минуту, в результате количество поддержавших превысило 600 тысяч.

© Sputnik / Густаво Вальенте Что должно случиться, чтобы Brexit был отложен: это начнут обсуждать завтра

В четверг утром на правительственном сайте, где была размещена петиция, произошел сбой. Сообщалось, что веб-страница недоступна и пользователи могут попытаться зайти на нее позже.

Представитель палаты общин сообщил изданию, что по причине "большой и устойчивой нагрузки на систему" возникли трудности технического характера, и власти работают над тем, чтобы восстановить его работу. Менее чем за час проблему удалось устранить, но через некоторое время вновь произошел сбой.

На данный момент работа правительственного сайта все еще нестабильна, однако петицию подписали уже около 750 тысяч человек.

"Правительство постоянно заявляет, что выход из ЕС – это воля народа. Нам нужно положить конец этим заявлениям, доказав силу общественной поддержки, для того чтобы остаться в ЕС", - говорится в петиции на сайте.

В среду премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года, при этом она отказалась последовать рекомендации спикера парламента и намерена внести на рассмотрение палаты общин все то же, ранее дважды отвергнутое, предложение по тексту соглашения с ЕС. Соответствующее письмо Мэй направила председателю Евросовета Дональду Туску. В четверг премьер примет участие в саммите ЕС в Брюсселе. Ранее Британия планировала выйти из ЕС 29 марта, однако на прошлой неделе парламент принял резолюцию, по которой дата Brexit должны быть перенесена.

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