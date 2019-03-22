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Тренировка сборной Франции по футболу

Пока все спали: французы на "Зимбру", взрыв на химзаводе, наезд на прохожих

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Чемпионы мира по футболу из сборной Франции провели свою первую тренировку на кишиневском стадионе "Зимбру", где в рамках группы "Н" в пятницу пройдет матч отборочного турнира на Евро-2020.

  • Тренировка сборной Франции по футболу
    Тренировка сборной Франции по футболу
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Тренировка сборной Франции по футболу
    Тренировка сборной Франции по футболу
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Тренировка сборной Франции по футболу
    Тренировка сборной Франции по футболу
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Тренировка сборной Франции по футболу

Форвард мадридского "Атлетико" и лучший игрок Евро-2016 Антуанн Гризманн, кстати, накануне отметил свой 28-й день рождения.

Тренировка сборной Франции по футболу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Тренировка сборной Франции по футболу

Во время тренировки французов у ворот стадиона "Зимбру" собрались около двух десятков поклонников футболистов, которые все время скандировали речевки в поддержку своих любимцев и главного тренера команды Дидье Дешама.

На стадионе в это время были усилены меры безопасности. Стоит отметить, что в молдавскую столицу прибыла огромная группа журналистов из Франции.

Прямую текстовую трансляцию матча Молдова-Франция читайте на нашем сайте.

Взрыв на химзаводе

Информации об иностранных гражданах среди пострадавших при взрыве на химзаводе в китайской восточной провинции Цзянсу пока не поступало, заявили РИА Новости в правительстве провинции.

"Информации об иностранных гражданах среди пострадавших пока не поступало", - заявили в правительстве на вопрос о том, есть ли среди пострадавших граждане других стран. 

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© Youtube / AstroAlert
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По последним данным, в результате инцидента погибли 47 человек, в 16 больниц за медицинской помощью обратились 640 человек, среди них 90 человек с тяжелыми травмами.

Взрыв произошел в четверг на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14.00 по местному времени (8.00 по Кишиневу). Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14.48 зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань городского округа Ляньюньган также в провинции Цзянсу.

Наезд на пешеходов

Мужчина на автомобиле умышленно сбил прохожих в китайской провинции Хубэй, семь человек погибли, включая злоумышленника, еще семь ранены, сообщает Центральное телевидение Китая. 

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Трагедия произошла рано утром в пятницу в поселке Тайпин города Цзаоян. В полицию поступило сообщение о том, что мужчина на автомобиле сбивает прохожих на одной из улиц поселка.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину. О мотивах его поступка пока не сообщается.

Россияне проиграли

Футболисты сборной России потерпели поражение от команды Бельгии в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Встреча группы "I", прошедшая в Брюсселе в четверг, завершилась со счетом 3:1. В составе бельгийцев дублем отметился Эден Азар (45-я и 88-я минуты), забивший первый гол с пенальти, еще один мяч на счету Юри Тилеманса (14). У россиян отличился Денис Черышев (16). На 90-й минуте с поля был удален полузащитник россиян Александр Головин, получивший вторую желтую карточку. 

Дидье Дешам
© Sputnik / Miroslav Rotari
Дешам: мы приехали в Молдову побеждать

Во втором туре квалификации сборная России 24 марта встретится на выезде с командой Казахстана, сборная Бельгии в этот же день сыграет в гостях с киприотами.

Мисс Москвы осталась без титула

Организаторы конкурса красоты "Мисс Москва" впервые в истории лишили титула и короны победительницу 2018 года Алесю Семеренко. Об этом сообщили на странице конкурса в Instagram.

"Победительница главного столичного конкурса красоты "Мисс Москва — 2018» лишается главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора", — говорится в сообщении.

Как отмечается, такое происходит впервые за 23 года существования конкурса.

"Согласно правилам конкурса, главный титул "Мисс Москва — 2018" и корона переходят первой вице-мисс Ксении Паленовой", — подчеркнули организаторы.

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