Пока все спали: французы на "Зимбру", взрыв на химзаводе, наезд на прохожих

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Чемпионы мира по футболу из сборной Франции провели свою первую тренировку на кишиневском стадионе "Зимбру", где в рамках группы "Н" в пятницу пройдет матч отборочного турнира на Евро-2020.
- Тренировка сборной Франции по футболу© Sputnik / Miroslav Rotari
- Тренировка сборной Франции по футболу© Sputnik / Miroslav Rotari
- Тренировка сборной Франции по футболу© Sputnik / Miroslav Rotari
Форвард мадридского "Атлетико" и лучший игрок Евро-2016 Антуанн Гризманн, кстати, накануне отметил свой 28-й день рождения.
Во время тренировки французов у ворот стадиона "Зимбру" собрались около двух десятков поклонников футболистов, которые все время скандировали речевки в поддержку своих любимцев и главного тренера команды Дидье Дешама.
На стадионе в это время были усилены меры безопасности. Стоит отметить, что в молдавскую столицу прибыла огромная группа журналистов из Франции.
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Взрыв на химзаводе
Информации об иностранных гражданах среди пострадавших при взрыве на химзаводе в китайской восточной провинции Цзянсу пока не поступало, заявили РИА Новости в правительстве провинции.
"Информации об иностранных гражданах среди пострадавших пока не поступало", - заявили в правительстве на вопрос о том, есть ли среди пострадавших граждане других стран.
По последним данным, в результате инцидента погибли 47 человек, в 16 больниц за медицинской помощью обратились 640 человек, среди них 90 человек с тяжелыми травмами.
Взрыв произошел в четверг на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14.00 по местному времени (8.00 по Кишиневу). Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14.48 зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань городского округа Ляньюньган также в провинции Цзянсу.
Наезд на пешеходов
Мужчина на автомобиле умышленно сбил прохожих в китайской провинции Хубэй, семь человек погибли, включая злоумышленника, еще семь ранены, сообщает Центральное телевидение Китая.
Трагедия произошла рано утром в пятницу в поселке Тайпин города Цзаоян. В полицию поступило сообщение о том, что мужчина на автомобиле сбивает прохожих на одной из улиц поселка.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину. О мотивах его поступка пока не сообщается.
Россияне проиграли
Футболисты сборной России потерпели поражение от команды Бельгии в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Встреча группы "I", прошедшая в Брюсселе в четверг, завершилась со счетом 3:1. В составе бельгийцев дублем отметился Эден Азар (45-я и 88-я минуты), забивший первый гол с пенальти, еще один мяч на счету Юри Тилеманса (14). У россиян отличился Денис Черышев (16). На 90-й минуте с поля был удален полузащитник россиян Александр Головин, получивший вторую желтую карточку.
Во втором туре квалификации сборная России 24 марта встретится на выезде с командой Казахстана, сборная Бельгии в этот же день сыграет в гостях с киприотами.
Мисс Москвы осталась без титула
Организаторы конкурса красоты "Мисс Москва" впервые в истории лишили титула и короны победительницу 2018 года Алесю Семеренко. Об этом сообщили на странице конкурса в Instagram.
"Победительница главного столичного конкурса красоты "Мисс Москва — 2018» лишается главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора", — говорится в сообщении.
Как отмечается, такое происходит впервые за 23 года существования конкурса.
"Согласно правилам конкурса, главный титул "Мисс Москва — 2018" и корона переходят первой вице-мисс Ксении Паленовой", — подчеркнули организаторы.
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