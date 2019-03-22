Аль-Багдади: раздался в талии, покрасил бороду, но из Сирии бежать не смог

Лидер игиловцев давно покинул своих сторонников, которые удерживали последний опорный пункт в Багузе.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Главарь террористической группировки "Исламское государство" * Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность и предпринял несколько безуспешных попыток бежать из Сирии в Ирак,сообщает в пятницу газета Al-Araby al-Jadeed со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

В четверг курдские СМИ сообщили, что арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) полностью освободили Багуз - последнюю удерживавшуюся ИГ* деревню на юго-востоке Сирии, однако позже в SDF опровергли эти данные. Представитель действующей на севере Сирии международной коалиции сообщил РИА Новости, что сражения в этом районе продолжаются.

"Аль-Багдади не в Багузе, однако он приезжал туда несколько раз до начала операции SDF по взятию города", - сказал источник.

"Согласно информации органов безопасности (Ирака – ред.), он находится в другом районе Сирии, откуда несколько раз пытался бежать в Ирак, однако авиация международной коалиции и действующие в приграничной зоне силы иракского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" заставили его остановиться", - отметил он.

По словам источника, аль-Багдади "перемещается преимущественно в обычных гражданских автомобилях или такси". В последнее время он отказался от сопровождения автоколонн, его охранники "носят афганскую одежду, отличающуюся от униформы ИГ*", уточнил источник. Кроме этого, главарь ИГ* изменил внешность, укоротив бороду и перекрасив ее в рыжий цвет, он страдает от избыточного веса из-за малоподвижного образа жизни в течение последних двух лет, отметил источник.

Сообщения о возможной ликвидации аль-Багдади неоднократно поступали в последние годы, но подтверждены не были. В августе 2018 года телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в разведке Ирака сообщил, что аль-Багдади прикован к постели после тяжелого ранения и фактически не управляет группировкой.

* Запрещенная в России террористическая организация

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