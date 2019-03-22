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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (слева) и канцлер Германии Ангела Меркель

Респект: Меркель о борьбе Мэй за соглашение по Brexit

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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На саммите ЕС позиция и усилия премьер-министра Великобритании произвели впечатление на всех участников.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Премьер-министр Тереза Мэй участвовала в выработке соглашения о Brexit и продолжает бороться за него, заявила в пятницу в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель по окончании саммита ЕС.

Brexit
CC0 / Pixabay / Tumisu
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"Соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ред.) содержит элементы для будущих отношений, есть отдельное заявление о будущих отношений, я считаю, она (Мэй - ред.) с чистой совестью участвовала в разработке того, что могло бы стать хорошей основой, и за это она борется. Я считаю, это достойно уважения. Она вчера также произвела на нас впечатление человека, который борется", - сказала Меркель.

Она добавила, что дальнейшие шаги по Brexit зависят от британцев, решение о переносе сроков выхода Лондона из сообщества не повлияют на проведение выборов в Европе.

Изначально Brexit был назначен на 29 марта текущего года. В среду премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня.

При этом она отказалась последовать рекомендации спикера парламента и намерена внести на рассмотрение палаты общин все то же, ранее дважды отвергнутое, предложение по тексту соглашения с ЕС.

Brexit
CC0 / Pixabay / Elionas2
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Накануне премьер пообещала, что внесет документ в парламент в ближайшие дни, а голосование по нему может пройти на следующей неделе. Мэй продолжила консультации с политическими партиями о сделке по Brexit, однако все их участники говорят об отсутствии прогресса. Лейбористы от участия в консультациях отказались.

По итогам дискуссий в четверг вечером в Брюсселе главы стран ЕС определили два сценария для отсрочки Brexit, которую запрашивала Великобритания: до 22 мая, если договор о выходе будет одобрен британским парламентом, или до 12 апреля, если этого не произойдет. Глава Евросовета заявил, что 12 апреля - ключевая дата для того, чтобы Британия определилась, будут ли в этой стране проведены выборы в Европарламент.

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