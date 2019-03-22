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Эммануэль Макрон

Макрон - странам ЕС: не будьте "наивными" при продаже активов Китаю

© Photo : Пресс-служба Президента РФ
В мире
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Время "европейской наивности" в отношении китайских стратегических инвестиций, в том числе в контексте развития сетей 5G, прошло, странам ЕС необходимо координироваться, чтобы контролировать подобные иностранные вливания, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Лидеры стран ЕС обсудили будущее своих отношений с Китаем, в том числе в преддверии двустороннего саммита 9 апреля. Ранее США и Австралия обвиняли китайскую компанию Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. Американские официальные лица неоднократно призывали своих европейских коллег подумать о целесообразности участия китайских компаний в развитии в Европе сетей 5G.

"Что касается отношений между ЕС и Китаем, то мы впервые провели такие дискуссии и впервые обсуждали документ, подобный тому, что внесла ЕК в Евросовет", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон журналистам, говоря о документе из десяти пунктов по "балансировке" экономических отношений с Китаем, которые Еврокомиссия ранее внесла на рассмотрение глав государств.

"Думаю, это пробуждение было необходимо, Европе нужно скоординироваться, мыслить себя как международная держава, чтобы стоять перед лицом США и Китая", - заявил Макрон, отметив, эти страны - "союзники по некоторым вопросам".

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Он добавил, что "в течение многих лет европейский подход был разбросанным, и Китай пользовался разногласиями".

Французский лидер подтвердил, что на саммите обсуждался вопрос инфраструктурных инвестиций, в том числе сетей 5G. "И здесь я должен сказать ясно, что время наивности Европы прошло. Я не говорю, что все думают также, и что среди 27 стран было полное согласие по всем мнениям, но впервые было желание координироваться согласно предложенным 10 пунктам ЕК", - подчеркнул он.

По его словам, некоторые страны оказались "очень зависимыми от иностранных инвестиций, а их экономика в последние годы сильно открылась Китаю". "И порой крупные европейские инвесторы не присутствовали достаточно в этих странах, в частности на юге Европы", - заявил Макрон. Он привел пример кризис 2008-2010 годов, когда эти страны должны были много приватизировать, "но никакой европейской конкуренции при этом не было", а единственными покупателями оказывались инвесторы из Китая.

"То есть мы сами создали ситуации, в которых стратегические активы в инфраструктуры были приобретены китайскими инвесторами", - отметил он.

Президент Франции заявил, что также считает "неверным подходом" для европейских стран вести переговоры с Китаем по проектам "Один пояс и один путь" лишь "на двусторонней основе", поэтому необходимо договориться, чтобы условия, о которых страны договариваются с Китаем, соответствовали тем положениям, которые будут приняты на уровне ЕС.

В этом контексте он приветствовал одобрение лидерами "европейского механизма контроля за стратегическими инвестициями".

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Теги:
Франция, Макрон
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