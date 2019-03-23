Пока вы спали: матч Молдова-Франция, смерть певицы, ЧП на кладбище

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Сборная Молдовы уступила Франции в матче отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

Встреча прошла в Кишиневе на стадионе Зимбру и завершилась победой французов со счетом 4:1.

В первом тайме в составе гостей голами отметились Антуан Гризманн, Рафаэль Варан и Оливье Жиру. Во втором тайме на гол Килиана Мбаппе на 87-й минуте Молдова ответила точным ударом Владимира Амброса за минуту до конца основного времени.

В Бендерах мужчину ограбили, пока он убирался на кладбище

Жертвой грабителя стал 70-летний бендерчанин. Инцидент произошёл на Борисовском кладбище.

Пока пенсионер наводил порядок на могилах усопших родственников, незнакомый мужчина в открытую похитил барсетку, которая лежала на скамейке, и пустился наутёк.

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На крики "Стой!" злоумышленник не реагировал. Потерпевший обратился в милицию с заявлением и описал приметы подозреваемого. В барсетке находилось пенсионное удостоверение, дисконтная карта, ключи, записная книжка и деньги. Вор был пойман по горячим следам.

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам. Об этом сообщает РИА Новости.

Одна из функций называется "информация о переадресации". При ее использовании пользователь будет знать, сколько раз полученное сообщение было переадресовано.

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Другое нововведение заключается в том, что сообщения, которые были переадресованы более четырех раз, будут помечаться специальным символом.

Разработчики добавили эту функцию, чтобы помочь пользователям выявить часто пересылаемые сообщения. Это связано с тем, что такие сообщения могут содержать неверную информацию или спам.

Умерла первая исполнительница песни "Спят усталые игрушки"

Популярная советская певица Валентина Дворянинова скончалась в возрасте 91 года, сообщает РИА Новости.

"Валя умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она жила последнее время", — рассказала журналистам ее подруга Ольга Диктович.

Дворянинова родилась 2 февраля 1928 года. Окончила музыкальное училище при Московской консерватории, пела в коллективе МВД и в Большом театре в составе хора.

Позже певица стала солисткой оркестра под управлением Олега Лундстрема и солисткой Москонцерта.

Артистка активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем.

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