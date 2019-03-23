11:04 23 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.25
  • RUB0.27
  • RON4.13
  • UAH0.63
Поиск
Футбольный матч Молдова-Франция

Пока вы спали: матч Молдова-Франция, смерть певицы, ЧП на кладбище

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (146)
119900

О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Сборная Молдовы уступила Франции в матче отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу 2020 года. 

Болельщики сборной Молдовы. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Исторический матч Молдова-Франция: как это было - онлайн-трансляция Sputnik

Встреча прошла в Кишиневе на стадионе Зимбру и завершилась победой французов со счетом 4:1.

В первом тайме в составе гостей голами отметились Антуан Гризманн, Рафаэль Варан и Оливье Жиру. Во втором тайме на гол Килиана Мбаппе на 87-й минуте Молдова ответила точным ударом Владимира Амброса за минуту до конца основного времени.

В Бендерах мужчину ограбили, пока он убирался на кладбище

Жертвой грабителя стал 70-летний бендерчанин. Инцидент произошёл на Борисовском кладбище.

Пока пенсионер наводил порядок на могилах усопших родственников, незнакомый мужчина в открытую похитил барсетку, которая лежала на скамейке, и пустился наутёк.

Девушка читает книгу в парке
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове в выходные может резко измениться погода - что обещают синоптики

На крики "Стой!" злоумышленник не реагировал. Потерпевший обратился в милицию с заявлением и описал приметы подозреваемого. В барсетке находилось пенсионное удостоверение, дисконтная карта, ключи, записная книжка и деньги. Вор был пойман по горячим следам. 

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам. Об этом сообщает РИА Новости.

Одна из функций называется "информация о переадресации". При ее использовании пользователь будет знать, сколько раз полученное сообщение было переадресовано.

Банкноты номиналом 200 и 500 молдавских леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сколько может получать безработный в качестве пособия от государства

Другое нововведение заключается в том, что сообщения, которые были переадресованы более четырех раз, будут помечаться специальным символом.

Разработчики добавили эту функцию, чтобы помочь пользователям выявить часто пересылаемые сообщения. Это связано с тем, что такие сообщения могут содержать неверную информацию или спам.

Умерла первая исполнительница песни "Спят усталые игрушки"

Популярная советская певица Валентина Дворянинова скончалась в возрасте 91 года, сообщает РИА Новости.

"Валя умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она жила последнее время", — рассказала журналистам ее подруга Ольга Диктович.

Дворянинова родилась 2 февраля 1928 года. Окончила музыкальное училище при Московской консерватории, пела в коллективе МВД и в Большом театре в составе хора.

Позже певица стала солисткой оркестра под управлением Олега Лундстрема и солисткой Москонцерта.

Артистка активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем.

Читайте также:

Тема:
Самое интересное за ночь (146)

По теме

На улицы Кишинева в понедельник выйдут самоходки: как они выглядят
Респект: Меркель о борьбе Мэй за соглашение по Brexit
Перед матчем Молдова-Франция перекупщики продают билеты по 500 евро
Теги:
пока вы спали
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

футбольный матч Молдова-Франция
Футбольный матч Молдова-Франция: как это было - фото
Французские футболисты потренировались в Кишиневе и готовы сразиться со сборной Молдовы
Сборная Франции по футболу провела тренировку на стадионе "Зимбру"
Алкоголь в крови
Как быстро алкоголь выводится из организма - водителю на заметку

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться