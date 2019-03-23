Пока вы спали: матч Молдова-Франция, смерть певицы, ЧП на кладбище

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Сборная Молдовы уступила Франции в матче отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу 2020 года.
Встреча прошла в Кишиневе на стадионе Зимбру и завершилась победой французов со счетом 4:1.
В первом тайме в составе гостей голами отметились Антуан Гризманн, Рафаэль Варан и Оливье Жиру. Во втором тайме на гол Килиана Мбаппе на 87-й минуте Молдова ответила точным ударом Владимира Амброса за минуту до конца основного времени.
В Бендерах мужчину ограбили, пока он убирался на кладбище
Жертвой грабителя стал 70-летний бендерчанин. Инцидент произошёл на Борисовском кладбище.
Пока пенсионер наводил порядок на могилах усопших родственников, незнакомый мужчина в открытую похитил барсетку, которая лежала на скамейке, и пустился наутёк.
На крики "Стой!" злоумышленник не реагировал. Потерпевший обратился в милицию с заявлением и описал приметы подозреваемого. В барсетке находилось пенсионное удостоверение, дисконтная карта, ключи, записная книжка и деньги. Вор был пойман по горячим следам.
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам. Об этом сообщает РИА Новости.
Одна из функций называется "информация о переадресации". При ее использовании пользователь будет знать, сколько раз полученное сообщение было переадресовано.
Другое нововведение заключается в том, что сообщения, которые были переадресованы более четырех раз, будут помечаться специальным символом.
Разработчики добавили эту функцию, чтобы помочь пользователям выявить часто пересылаемые сообщения. Это связано с тем, что такие сообщения могут содержать неверную информацию или спам.
Умерла первая исполнительница песни "Спят усталые игрушки"
Популярная советская певица Валентина Дворянинова скончалась в возрасте 91 года, сообщает РИА Новости."Валя умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она жила последнее время", — рассказала журналистам ее подруга Ольга Диктович.
Дворянинова родилась 2 февраля 1928 года. Окончила музыкальное училище при Московской консерватории, пела в коллективе МВД и в Большом театре в составе хора.
Позже певица стала солисткой оркестра под управлением Олега Лундстрема и солисткой Москонцерта.
Артистка активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем.
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