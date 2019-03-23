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Марш в Лондоне: британцы хотят пересмотреть решение о Brexit

© Sputnik / Justin Griffiths-Williams
В мире
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В субботу в Лондоне проходит демонстрация с требованием предоставления гражданам Великобритании шанса на пересмотр решения о Brexit в формате повторного референдума.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Организаторы говорят, что при благоприятных погодных условиях марш в Лондоне может собрать миллион участников, так как на аналогичном мероприятии в октябре прошлого года в демонстрации и митинге поучаствовали 700 тысяч человек.

Петиция с требованием приостановить процедуру выхода Великобритании из ЕС и отменить Brexit, размещенная на сайте британского парламента, набрала почти четыре миллиона подписей.

Флажки Британии и флаг ЕС еа фоне парламента в Лондоне
© AFP 2019 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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По действующим правилам парламент обязан рассмотреть петицию, если она набирает 100 тысяч подписей. Дебаты по петиции будут назначены в ближайшие дни. Однако сторонники Brexit считают, что парламентарии не должны прислушиваться к мнению тех, кто оставил свои подписи под петицией.

Изначально Brexit был назначен на 29 марта текущего года. В среду премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня, при этом она отказалась последовать рекомендации спикера парламента и намерена внести на рассмотрение палаты общин все то же, ранее дважды отвергнутое, предложение по тексту соглашения с ЕС. До этого премьер пообещала, что внесет документ в парламент в ближайшие дни, а голосование по нему может пройти на следующей неделе. 

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