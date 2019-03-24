09:30 24 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.25
  • RUB0.27
  • RON4.13
  • UAH0.63
Поиск
Срочно:
Radu Albot

Пока вы спали: игра Албота с Федерером, эвакуация людей с лайнера в Норвегии

© AFP 2019 / PASCAL GUYOT
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (146)
66 0 0

О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Во втором круге турнира в Майами (США) с призовым фондом $ 9 314 875 швейцарский теннисист Роджер Федерер в трёх сетах нанёс поражение представителю Молдовы Раду Алботу со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут.

В активе Федерера 14 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 8. Албот выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт.

В Сети появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии лайнера Viking Sky

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.

Как показано в ролике, сильная качка заставляет предметы на корабле метаться из стороны в сторону.

На другом ролике видно, как один из спасательных вертолетов подлетел к лайнеру для эвакуации пассажиров.

Ранее стало известно, что из 1300 пассажиров потерявшего ход лайнера Viking Sky за несколько часов эвакуировали 115 человек, девять из которых госпитализировали. 

Как рассказали спасатели, операция по эвакуации достаточно сложная, при этом сопровождается большим риском. Однако первая сотня эвакуированных пассажиров уже доставлена на берег, где все подготовлено для приема людей, в том числе для оказания помощи вероятным пострадавшим.

Как готовится Лазарев к "Евровидению"

Певец Сергей Лазарев заявил, что не будет слушать, "что говорят другие" на Евровидении. Об этом артист заявил в интервью, размещенном на официальном YouTube-канале конкурса.

На вопрос журналиста "что Сергей из 2016-го мог бы посоветовать себе же в 2019 году?" певец пошутил, что "не следует обращать внимание на букмекеров".

"Не реагируй на то, что говорят другие. Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: "Ты победитель — это точно на сто процентов", и я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно. И я был прав", — добавил певец, которого цитирует РИА Новости.

Кроме того, артист рассказал про песню, с которой будет представлять Россию на конкурсе. По его словам, в новой композиции заложены иные чувства, нежели чем в той, с которой он выступал в 2016 году. Лазарев выразил надежду, что зрители смогут понять значение песни и выступления в целом.

Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Британская группа Prodigy пригласила фанатов на похороны вокалиста Кита Флинта, которая пройдет в городе Брейнтри.
"Поклонники приглашены принять участие в траурной процессии", - говорится в официальном аккаунте Twitter группы.

​К публикации также прикреплена карта с маршрутом процессии, которая состоится 29 марта.

Кроме того, группа сообщила, что на службе в церкви будут присутствовать только семья и близкие друзья Флинта, однако церемония будет транслироваться через динамики.

Ранее стало известно, что 49-летний Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс. Создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт написал в Instagram, что Флинт покончил с собой.

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

Тема:
Самое интересное за ночь (146)

По теме

В Молдове резко похолодает - возможен дождь и даже мокрый снег
Водители маршруток в Кишиневе нарушают правила каждую минуту
Случайность или совпадение: Молдову посетит миссия МВФ
Теги:
пока вы спали
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

футбольный матч Молдова-Франция
Футбольный матч Молдова-Франция: как это было - фото
Сотрудники прокуратуры обследовали перевал Дятлова. Кадры экспедиции
Сотрудники прокуратуры обследовали перевал Дятлова: кадры экспедиции
Алкоголь в крови
Как быстро алкоголь выводится из организма - водителю на заметку

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться