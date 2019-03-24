Пока вы спали: игра Албота с Федерером, эвакуация людей с лайнера в Норвегии

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Во втором круге турнира в Майами (США) с призовым фондом $ 9 314 875 швейцарский теннисист Роджер Федерер в трёх сетах нанёс поражение представителю Молдовы Раду Алботу со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут.

В активе Федерера 14 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 8. Албот выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт.

В Сети появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии лайнера Viking Sky

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.

EU: Viking Sky cruise ship running aground off Norway | March 23 2019 | Bloomberg | 📹 Alexus Sheppard https://t.co/pNeMuyP36k pic.twitter.com/zGyyeOXDk5 — redball (@redball2) 23 марта 2019 г.

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Как показано в ролике, сильная качка заставляет предметы на корабле метаться из стороны в сторону.

На другом ролике видно, как один из спасательных вертолетов подлетел к лайнеру для эвакуации пассажиров.

Helicopter video from the evacuation of 1,300 passengers from the Viking Sky cruise ship off the coast of Norway. The vessel has been able to restart one of the engines and is now anchored two kilometres from land. https://t.co/E8sAKj3hnS @seaandcoast1 pic.twitter.com/jFdiZfKVVO — 𝓒𝓱 𝓐𝓶𝓲𝓽 𝓚𝓾𝓶𝓪𝓻™ (@amitdelhi15) 23 марта 2019 г.

Ранее стало известно, что из 1300 пассажиров потерявшего ход лайнера Viking Sky за несколько часов эвакуировали 115 человек, девять из которых госпитализировали.

Как рассказали спасатели, операция по эвакуации достаточно сложная, при этом сопровождается большим риском. Однако первая сотня эвакуированных пассажиров уже доставлена на берег, где все подготовлено для приема людей, в том числе для оказания помощи вероятным пострадавшим.

Как готовится Лазарев к "Евровидению"

Певец Сергей Лазарев заявил, что не будет слушать, "что говорят другие" на Евровидении. Об этом артист заявил в интервью, размещенном на официальном YouTube-канале конкурса.

На вопрос журналиста "что Сергей из 2016-го мог бы посоветовать себе же в 2019 году?" певец пошутил, что "не следует обращать внимание на букмекеров".

"Не реагируй на то, что говорят другие. Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: "Ты победитель — это точно на сто процентов", и я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно. И я был прав", — добавил певец, которого цитирует РИА Новости.

Кроме того, артист рассказал про песню, с которой будет представлять Россию на конкурсе. По его словам, в новой композиции заложены иные чувства, нежели чем в той, с которой он выступал в 2016 году. Лазарев выразил надежду, что зрители смогут понять значение песни и выступления в целом.

Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Британская группа Prodigy пригласила фанатов на похороны вокалиста Кита Флинта, которая пройдет в городе Брейнтри.

"Поклонники приглашены принять участие в траурной процессии", - говорится в официальном аккаунте Twitter группы.

Fans are invited to line the procession route, starting at 3pm in Braintree, Essex on Fri 29th March, to pay their final respects & 'raise the roof' for Keef!

If anyone wishes to lay flowers or tributes these should be sent to St Mary's church in Bocking, no later than 2pm Friday pic.twitter.com/cMTDv2jKi9 — The Prodigy (@the_prodigy) 23 марта 2019 г.

​К публикации также прикреплена карта с маршрутом процессии, которая состоится 29 марта.

Кроме того, группа сообщила, что на службе в церкви будут присутствовать только семья и близкие друзья Флинта, однако церемония будет транслироваться через динамики.

Ранее стало известно, что 49-летний Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс. Создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт написал в Instagram, что Флинт покончил с собой.

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