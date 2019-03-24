Вопрос на засыпку: будут ли жители Нур-Султана менять массово документы

Гражданам Казахстана не придется менять документы в связи с переименованием столицы республики в Нурсултан.

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Переименование Астаны в Нур-Султан не потребует от граждан замены документов, сообщила пресс-служба министерства юстиции республики, сообщает Sputnik Казахстан.

"Изменение наименования столицы не возлагает обязанность на граждан по замене правоустанавливающих документов на недвижимость, такие как договор купли-продажи, дарения, мены, акты приемки в эксплуатацию и другие, а также документов о регистрации актов гражданского состояния - свидетельство о рождении, смерти, заключение/расторжение брака и так далее", - говорится в сообщении ведомства на его сайте.

В нем подчеркивается, что "указание в документах прежнего наименования столицы не влечет их недействительности".

© Sputnik / Болат Шайхинов Астану переименовали в Нурсултан в честь первого президента Казахстана

В свою очередь, в информационных системах министерства юстиции название населенного пункта с города Астана на город Нур-Султан будет изменено автоматически.

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"Филиалы государственной корпорации "Правительство для граждан", а также государственные органы и организации будут принимать документы при оказании государственных услуг в прежнем режиме", - отмечается в сообщении.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию.

В субботу глава государства утвердил поправки и подписал соответствующий указ, позже в тот же день он вступил в силу после официального опубликования.

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