После концерта в Кишиневе Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале заявила, что чувствует себя русской.
В ходе интервью речь зашла о том, что певица часто посещает Россию. В ответ она сказала, мол, все дело в том, что она ощущается себя русской, причем даже "еще больше чем Жерар Депардье", который получил гражданство и прописку в Саранске несколько лет назад.
Она пошутила, что только осталось и ей получить российский паспорт.
"Мне только остается, чтобы Путин мне выдал паспорт", — добавила со смехом певица.
После этого Ургант предложил ей прямо во время эфира обратиться к российскому президенту, что она и сделала.
Всемирную известность Орейро получила после выхода сериала "Дикий ангел", в котором исполнила главную роль. Она продолжает сниматься в кино и выпускать музыкальные альбомы.
В России она была 15 раз и даже записала официальную песню для Чемпионата мира по футболу, который прошел в 2018 году.
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