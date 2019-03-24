После концерта в Кишиневе Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Популярная певица Наталья Орейро после концерта в Молдове отправилась в Минск, а затем в Россию, где у нее запланированы несколько выступлений в рамках концертного тура: в Москве она успела побывать в передаче "Вечерний Ургант".

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале заявила, что чувствует себя русской.

© Sputnik / Yana Zaharova Наталья Орейро в Молдове: страсть и красота на сцене - эксклюзив 19

В ходе интервью речь зашла о том, что певица часто посещает Россию. В ответ она сказала, мол, все дело в том, что она ощущается себя русской, причем даже "еще больше чем Жерар Депардье", который получил гражданство и прописку в Саранске несколько лет назад.

Она пошутила, что только осталось и ей получить российский паспорт.

"Мне только остается, чтобы Путин мне выдал паспорт", — добавила со смехом певица.

После этого Ургант предложил ей прямо во время эфира обратиться к российскому президенту, что она и сделала.

Всемирную известность Орейро получила после выхода сериала "Дикий ангел", в котором исполнила главную роль. Она продолжает сниматься в кино и выпускать музыкальные альбомы.

В России она была 15 раз и даже записала официальную песню для Чемпионата мира по футболу, который прошел в 2018 году.

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