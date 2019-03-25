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Пока вы спали: расследование Мюллера, миллион долларов для "лучшего учителя"

CC0 / Pixabay / frycyk01
В мире
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Тема:
Самое интересное за ночь (146)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.

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Расследование Мюллера также сводится к выводу, что штаб Трампа не имел отношения ко взломам компьютеров членов Демократической партии. Спецпрокурор возложил ответственность за это на "подконтрольных российским властям хакеров", пишет РИА Новости. 

При этом Мюллер установил два способа, которыми Россия пыталась влиять на выборы.

Спецпрокурор добавил, что его доклад по "российскому делу" не содержит вывода, что Трамп совершил преступление, но и не оправдывает его. В частности, спецпрокурор затруднился ответить, пытался ли американский лидер препятствовать правосудию.

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Минюст примет решение о публикации новой информации из доклада Мюллера после того, как удостоверится, что это не противоречит закону.

В Польше задержали совладельца ТРЦ "Зимняя вишня"

Скрывшегося от следствия экс-гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский Комбинат" - основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" - и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского задержали в Польше, сообщает Следственный комитет РФ на официальном канале в YouTube.

Всего в рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

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В действиях Вишневского следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК (дача взятки).

Сейчас решается вопрос об экстрадиции Вишневского в Россию.

В Дубае "лучшему учителю в мире" вручили миллион долларов

Монах-францисканец Питер Табичи на церемонии в Дубае получил премию в 1 миллион долларов как "лучший учитель в мире", сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея вручает премию "лучшему учителю в мире" начиная с 2015 года. В этом году на нее было подано 10 тысяч заявок из 179 стран.

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Тридцатишестилетний Питер Табичи является учителем естественных наук в сельской средней школе в Кении. По словам организаторов премии, на всю школу, в которой работает победитель конкурса, есть только один компьютер, и на одного учителя приходится 58 учеников.

Также Табичи известен тем, что отдает большую часть своей зарплаты на помощь бедным.

На американской военной базе в Японии прогремел взрыв

Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщает РИА Новости.

По данным местной полиции и американского командования, вечером в воскресенье мужчина разрезал оградительную сетку и проник на территорию.

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Затем он взорвал баллон с газом на втором этаже у двери офиса окинавского представительства Министерства обороны Японии.

При взрыве никто не пострадал. Материальный ущерб уточняется. Полиция ищет виновника происшествия.

На базе "Кэмп Фостер" находятся штаб Корпуса морской пехоты Батлера и его объекты.

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Самое интересное за ночь (146)

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