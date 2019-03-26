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Дональд Трамп

Пока вы спали: итоги матча Турция-Молдова, доклад Мюллера, стена Трампа

© REUTERS / JORGE SILVA
В мире
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Тема:
Погода в Молдове (630)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik.  Национальная команда Молдовы по футболу потерпела поражение во втором матче квалификации Евро-2020. 

Вратарь сборной Молдовы по футболу Алексей Кошелев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Матч Турция-Молдова: вратарь Алексей Кошелев об игре - видео

Разница в счете (4-0)в пользу хозяев поля, оказалась даже большей, чем в пятничной встрече с чемпионами мира сборной Франции (1:4).

Первую четверть игрового времени наши футболисты провели достойно, они не отсиживались на своей половине поля, комбинировали у чужой штрафной и даже угрожали воротам соперников.

Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование одного миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, сообщается на официальном сайте минобороны США. 

Ветер
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 26 марта

"Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан уполномочил командующего инженерным корпусом армии США приступить к планированию и выполнению программы стоимостью 1 миллиард долларов для поддержки министерства внутренней безопасности и таможенной и пограничной служб", - говорится в заявлении ведомства, которое цитирует РИА Новости.

В конгрессе потребовали передать полный текст доклада Мюллера до 2 апреля

Демократы, возглавляющие шесть комитетов палаты представителей конгресса США, потребовали от генпрокурора Уильяма Барра передать полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера до следующей недели.

"Мы формально требуем, чтобы вы передали конгрессу доклад спецпрокурора Мюллера полностью не позднее 2 апреля", - говорится в письме.

Распространенные ранее выводы Мюллера на четырех страницах недостаточны, заявляют демократы. В частности, они заявляют, что конгресс имеет право самостоятельно оценить, препятствовал ли президент Дональд Трамп правосудию и влиял ли на расследование Мюллера. В выводах спецпрокурора, изложенных минюстом, говорится, что Мюллер не обвинил Трампа в воспрепятствовании расследованию, но и не заявил о невиновности президента.

Юрий Светов
© Photo : из личного архива
Светов: Мюллер оправдал Трампа, но не Россию

Аналогичное требование распространила сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн, которая требует от генпрокурора представить текст доклада к 1 апреля.

"Четырехстраничное обобщение широкого расследования и доклада спецпрокурора Мюллера без сопровождающих улик и выводов недостаточно для выполнения наших функций конституционного, законодательного и надзорного характера", - написала в письме Файнстайн, которая в качестве старшего демократа в судебном комитете сената была одним из четырех законодателей, получивших выводы Мюллера в изложении генпрокурора.

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Тема:
Погода в Молдове (630)

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Теги:
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