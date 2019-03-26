Сидячий образ жизни убивает людей - выводы ученых

Низкий уровень физической активности и сидячий образ жизни связаны с каждой десятой ранней смертью в мире, пишут медики в Journal of Epidemiology & Community Health.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Медики и социологи начали активно интересоваться тем, как сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности влияют на здоровье и поведение людей. К примеру, три и четыре года назад ученые выяснили, что малоподвижные люди гораздо чаще страдают от диабета, болезней сердца и сосудов и прочих опасных проблем со здоровьем, сильно сокращающих жизнь.

Как показали наблюдения, люди, ходившие по 2-3 часа в день или стоявшие на работе, в среднем обладали заметно более низким индексом массы тела, реже страдали от высокого уровня холестерина в крови и живут на несколько месяцев дольше.

"Многие люди вынуждены практически весь день сидеть в офисе на работе. Поэтому борьба с сидячим образом жизни может принести массу пользы общественному здоровью", — заявила Леония Эрон (Leonie Heron) из университета Белфаста (Великобритания).

В целом, эта проблема оказалась очень широко распространена в Великобритании – от нее страдает примерно каждый третий британец, проводящий более шести часов сидя за компьютером или лежа на диване.

По этой причине число жертв сидячего образа жизни оказалось крайне большим – от связанных с ним болезней каждый год умирает почти 70 тысяч жителей Альбиона.

Иными словами, примерно каждая десятая смерть в Британии и в мире в целом оказалась связана с недостаточно высоким уровнем физической активности и сидячим образом жизни. Главным убийцей таких людей, как выяснили ученые, был диабет второго типа – вероятность его развития была почти в два раза выше у жертв гиподинамии. Каждый шестой диабетик вырабатывал невосприимчивость к инсулину из-за недостатка движения.

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Борьба с сидячим образом жизни, как отмечают ученые, не только спасет жизни сотен тысяч людей, но и принесет огромные дивиденды экономике. По их подсчетам, только в Британии медицинские службы тратят примерно 700 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с последствиями гиподинамии, а другие сферы экономики теряют еще полмиллиона валюты.

Почти всех этих расходов и потерь можно избежать, если повысить средний уровень физической активности хотя бы на 50%, заключают авторы статьи.

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