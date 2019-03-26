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Заседание суда по делу журналиста К. Вышинского

Киевский суд продлил арест Вышинского

© Sputnik / Стрингер
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Суд отказал защите в возврате дела прокурору, а защита заявила отвод суду.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Подольский суд Киева по ходатайству прокурора поместил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под стражу до 24 мая, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Избрали меру содержания – под стражей. До 24.05.19", - сообщил РИА Новости Доманский.

© Sputnik / Стрингер
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Кроме того, суд отказал защите в возврате дела прокурору. В свою очередь, защита заявила отвод суду.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

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Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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