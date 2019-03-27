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Пока вы спали: нападение на Гуаидо, экстренная посадка Боинга, ДТП в Рыбнице

© Sputnik / Лео Альварес
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Самое интересное за ночь (146)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Лайнер Boeing 737 Max экстренно сел в американском аэропорту Орландо во Флориде из-за проблем с двигателем, сообщило Управление гражданской авиации.

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Самолетам этой модификации запрещено летать с пассажирами на борту после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, сообщает РИА Новости.

В авиакатастрофах подозревают недочеты системы предупреждения сваливания, а не неисправности двигателей. Самолет принадлежит авиакомпании Southwest Airlines, его перегоняли пустым из Флориды в Калифорнию на место временного хранения.

В Венесуэле неизвестные напали на машину Гуаидо

В Каракасе неизвестные забросали автомобиль, в котором ехал глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом.

В местных СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как его машина едет по улице. На светофоре к ней бросается человек, пытается открыть двери и пинает ногой. Автомобиль снова трогается, и собравшиеся на улице люди начинают бросать в него различные предметы.

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"Когда Гуаидо выехал из национальной ассамблеи, машина, которая его везла, была атакована ударами и твердыми предметами со стороны вооруженных групп", - сообщают СМИ Венесуэлы.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил недовольство произошедшим.

"Эти акты запугивания не смогут отложить неизбежное - мирное восстановление демократии, стабильность и процветания народа Венесуэлы", - заявил он.

Житель Рыбницкого района попал в реанимацию

Не справился с управлением мотоцикла 18-летний житель села Броштяны. По дороге домой он упал с двухколёсного транспорта. Очевидцы вызвали скорую помощь.

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Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. У молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей лицевой части черепа и множественные ушибы тела.

По предварительным данным, парень сель за руль в состоянии алкогольного опьянения. Проводится разбирательство.

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Самое интересное за ночь (146)

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