Пока вы спали: нападение на Гуаидо, экстренная посадка Боинга, ДТП в Рыбнице

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Лайнер Boeing 737 Max экстренно сел в американском аэропорту Орландо во Флориде из-за проблем с двигателем, сообщило Управление гражданской авиации.
Самолетам этой модификации запрещено летать с пассажирами на борту после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, сообщает РИА Новости.
В авиакатастрофах подозревают недочеты системы предупреждения сваливания, а не неисправности двигателей. Самолет принадлежит авиакомпании Southwest Airlines, его перегоняли пустым из Флориды в Калифорнию на место временного хранения.
В Венесуэле неизвестные напали на машину Гуаидо
В Каракасе неизвестные забросали автомобиль, в котором ехал глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом.
#AHORA Momento en el que el presidente encargado de la República, @jguaido sale de la Asamblea Nacional, el vehículo en el que se traslada fue atacado con golpes y objetos contundentes por grupos paramilitares armados #26Mar pic.twitter.com/zYVSQvVE4U— VPItv (@VPITV) 26 марта 2019 г.
В местных СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как его машина едет по улице. На светофоре к ней бросается человек, пытается открыть двери и пинает ногой. Автомобиль снова трогается, и собравшиеся на улице люди начинают бросать в него различные предметы.
"Когда Гуаидо выехал из национальной ассамблеи, машина, которая его везла, была атакована ударами и твердыми предметами со стороны вооруженных групп", - сообщают СМИ Венесуэлы.
Госсекретарь США Майк Помпео выразил недовольство произошедшим.
"Эти акты запугивания не смогут отложить неизбежное - мирное восстановление демократии, стабильность и процветания народа Венесуэлы", - заявил он.
Житель Рыбницкого района попал в реанимацию
Не справился с управлением мотоцикла 18-летний житель села Броштяны. По дороге домой он упал с двухколёсного транспорта. Очевидцы вызвали скорую помощь.
Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. У молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей лицевой части черепа и множественные ушибы тела.
По предварительным данным, парень сель за руль в состоянии алкогольного опьянения. Проводится разбирательство.
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