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Раду Албот

Пока вы спали: возвращение Албота домой, удары по Алеппо, детали Brexit

© AFP 2019 / PASCAL GUYOT
В мире
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Тема:
Самое интересное за ночь (146)
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О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ - 28 мар, Sputnik. После игры с прославленным теннисистом Роджером Федерером молдавский спортсмен  Раду Албот приехал домой. Албота встречали аплодисментами. Он был поражен и не ожидал такого внимания. 

Во втором круге турнира в Майами (США) с призовым фондом $ 9 314 875 швейцарский теннисист Роджер Федерер в трёх сетах нанёс поражение представителю Молдовы Раду Алботу со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут.

В активе Федерера 14 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 8. Албот выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт.

Появилось видео последствий авиаудара по Алеппо

В Сети появились кадры, на которых запечатлены последствия авиаудара по Алеппо, который, как утверждает сирийское телевидение, нанесли ВВС Израиля.

На роликах можно увидеть горящие здания, слышны разрывы снарядов.

Авиаудар по Алеппо нанесли накануне вечером. Как рассказал РИА Новости представитель ополчения, атаке подверглись гражданский аэропорт, расположенное рядом поселение Джибрин, а также промышленная зона Шейх-Наджар.

В результате обстрела разрушены здания, в городе пропал свет.

Израильские военные пока не подтвердили свою причастность к авианалету.

Армия обороны Израиля не раз наносила удары по объектам в Сирии. Власти страны объясняют это необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в САР.
По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, удары израильских ВВС нелегитимны и необоснованны.

Британский парламент отверг все альтернативные варианты по Brexit

Британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из восьми вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit, продемонстрировав лишь, что они категорически против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля и что идея нового референдума пользуется наибольшей поддержкой.
Против Brexit без соглашения 12 апреля высказались 400 депутатов, за - 160.

Brexit
CC0 / Pixabay / daniel_diaz_bardillo
Петиция с требованием отменить Brexit набрала почти 4 млн подписей

За идею выноса соглашения с ЕС на народное голосование выступили 268 парламентариев, против – 295.

Еще один популярный вариант - Brexit при сохранении членства Великобритании в таможенном союзе. За этот вариант проголосовали 264 парламентария, против - 272.

По словам министра по делам Brexit Стивена Баркли, результаты голосования подтверждают, что соглашение с Брюсселем, предложенное премьером Терезой Мэй - наилучший вариант из возможных.

В настоящее время парламентарии обсуждают дальнейшие планы. Наиболее популярные варианты могут вынести на повторное голосование в понедельник.
Не исключено, что до этого парламентарии рассмотрят соглашение с ЕС, хотя спикер палаты общин Джон Беркоу ранее предупредил, что не допустит третьего голосования по соглашению без внесения в документ существенных изменений. Если соглашение будет одобрено, то необходимость нового рейтингового голосования отпадет сама собой.

При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных

В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.
Погибли 13 военнослужащих.

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Публикация от @kyzylordatoday


Ми-8 вместе с тремя другими боевыми вертолетами следовал из Актау в Шымкент. Перелет проходил ночью, была плохая погода.

Сначала о крушении сообщило МВД республики. Позднее президент Касым-Жомарт Токаев заявил о гибели экипажа.

На место происшествия направлена комиссия для расследования причин и обстоятельств трагедии.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов".
В Минобороны выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших, их семьям окажут моральную и материальную помощь.

Тема:
Самое интересное за ночь (146)

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