30 лет спустя: обнаженная правда об "Ассе"

Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Жанна Агузарова в фильме Сергея Соловьева "Асса", примерно так 30 лет назад зазывали зрителей на эту киноленту афиши кинотеатров.

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Автор фильма Сергей Соловьев, к сожалению, встретит повторную премьеру в больнице. Накануне ему сделали операцию, медики оценивают состояние режиссера как тяжелое. Вместе с тем динамика положительная, сообщил журналистам в Москве член правления Гильдии кинорежиссеров России Вадим Абдрашитов.

Для поколения восьмидесятых "Асса" — портал в ту эпоху, когда все только начиналось: ПЕРЕстройка, ПЕРЕмены, ПЕРЕосмысление многих вещей. Заманчиво и необычно тогда было все: герои русского рока из подвалов попадают на большой экран. Не зря критики называли "Ассу" главным фильмом русского рока. Те, кто был далек от андеграунда, удивлялись трижды.

Во-первых, что в этом кино делает Станислав Говорухин, - режиссёр культовых фильмов "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна"?

Во-вторых, почему не было Жанны Агузаровой в кадре, и, в третьих, что же все-таки означает это странное слово - "Асса"?

Ответ был получен только на первый вопрос. Говорухин сыграл хозяев жизни из 90-х. Это и криминальные авторитеты, и "мафиозные кланы", и бандитские разборки. А романтики, вроде "мальчика Бананана" и даже неоромантиков вроде Цоя, так и остались только в кино и в книгах. Но мы поняли гораздо позже, что фильм оказался пророческим.

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А тогда, 30 лет назад, старшеклассники сбегали с уроков в кинотеатры, чтобы увидеть в "Ассе" Виктора Цоя. Нужно было выдержать две серии запутанной истории с любовным треугольником, криминальной драмой, политическим детективом, чтобы дождаться появления своего кумира уже под занавес фильма.

И вот в финале звучит: "Перемен, мы ждем перемен". Смысл картины в этом? Каждый сам для себя найдет в этой истории что-то свое. И сделает выбор.

© Photo : Natasha Vasilyeva-Khall. Courtesy of EKSMO Publishing House Дождались перемен: личные вещи Виктора Цоя сменили владельца - фото и видео

Прошло 30 лет, сейчас больше свобод, больше возможностей, много разной музыки, много технологий...И "Асса" выходит повторно. После реставрации картины на "Мосфильме" цвет и звук соответствуют современным стандартам кинопоказа, обещают организаторы показа.

Но будет ли "Асса" актуальна в наши дни, или будем также ждать, ждать перемен, не вылезая из зоны комфорта?

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