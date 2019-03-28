20:04 28 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.29
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Кадр из фильма Асса.

30 лет спустя: фильм "Асса", переосмысление

© Sputnik / В. Старцев
В мире
Получить короткую ссылку
Иван N. Бурзум
43 0 0

Фильм "Асса" культового российского режиссера Сергея Соловьева получил "второе рождение", зрители смогут посмотреть оцифрованную версию кинокартины.

Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Жанна Агузарова в фильме Сергея Соловьева "Асса", примерно так 30 лет назад зазывали зрителей на эту киноленту афиши кинотеатров.

Кинорежиссёр, сценарист, продюсер, народный артист РФ Сергей Соловьев
CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Сергей Соловьев на книжном фестивале "Красная площадь"-2017 (cropped photo)
В Москве экстренно госпитализировали кинорежиссера Сергея Соловьева

Последний романтик Европы: Эминеску, которого мы приобрели>>>

Автор фильма Сергей Соловьев, к сожалению, встретит повторную премьеру в больнице. Накануне ему сделали операцию, медики оценивают состояние режиссера как тяжелое. Вместе с тем динамика положительная, сообщил журналистам в Москве член правления Гильдии кинорежиссеров России Вадим Абдрашитов.

Для поколения восьмидесятых "Асса" — портал в ту эпоху, когда все только начиналось: ПЕРЕстройка, ПЕРЕмены, ПЕРЕосмысление многих вещей. Заманчиво и необычно тогда было все: герои русского рока из подвалов попадают на большой экран. Не зря критики называли "Ассу" главным фильмом русского рока. Те, кто был далек от андеграунда, удивлялись трижды.

Во-первых, что в этом кино делает Станислав Говорухин, - режиссёр культовых фильмов "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя",  "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна"?

Во-вторых, почему не было Жанны Агузаровой в кадре, и, в третьих, что же все-таки означает это странное слово - "Асса"?

Ответ был получен только на первый вопрос. Говорухин сыграл хозяев жизни из 90-х. Это и криминальные авторитеты, и "мафиозные кланы", и бандитские разборки. А романтики, вроде "мальчика Бананана" и даже неоромантиков вроде Цоя, так и остались только в кино и в книгах. Но мы поняли  гораздо позже, что фильм оказался пророческим.

От винта: что не успел допеть "Пушкин русского рока" Александр Башлачев -видео>>>>

А тогда, 30 лет назад, старшеклассники сбегали с уроков в кинотеатры, чтобы увидеть в "Ассе" Виктора Цоя. Нужно было выдержать две серии запутанной истории с любовным треугольником, криминальной драмой, политическим детективом, чтобы дождаться появления своего кумира уже под занавес фильма. 

И вот в финале звучит: "Перемен, мы ждем перемен". Смысл картины в этом? Каждый сам для себя найдет в этой истории что-то свое. И сделает выбор.

Фото из альбома Наташи Васильевой-Халл «КИНОхроники подполья»
© Photo : Natasha Vasilyeva-Khall. Courtesy of EKSMO Publishing House
Дождались перемен: личные вещи Виктора Цоя сменили владельца - фото и видео

Прошло 30 лет, сейчас больше свобод, больше возможностей, много разной музыки, много технологий...И "Асса" выходит повторно. После реставрации картины на "Мосфильме" цвет и звук соответствуют современным стандартам кинопоказа, обещают организаторы показа.

Но будет ли "Асса" актуальна в наши дни, или будем также ждать, ждать перемен, не вылезая из зоны комфорта?

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Самый массовый кавер в истории русского рока удивит фанатов Виктора Цоя - видео
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ступени ведут вверх, сердце падает в пятки: лестницы и адреналин - фото
Лавров: Москва намерена придать дополнительный импульс сотрудничеству с США
Лавров: Москва намерена придать дополнительный импульс сотрудничеству с США
Сколько газа Россия поставляет в Европу
Сколько газа Россия поставляет в ЕС - цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться