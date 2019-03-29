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Эсминец США на военных украинско-американских учениях, архивное фото

Пока вы спали: ночной пожар, землетрясение и корабли НАТО в Черное море

© Sputnik / Денис Петров
В мире
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Самое интересное за ночь (146)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Во дворе частного дома в селе Коротное загорелась камышовая крыша хозпостройки. Сотрудники ДПС, патрулировавшие населённый пункт, заметили воспламенение.

Трудоустройство
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Милиционеры вызвали пожарных. Хозяйка жилья, 44-летняя сельчанка, в этот момент находилась дома и не подозревала об опасности.

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На место происшествия были направлены 2 расчёта. На ликвидацию пламени на площади 40 квадратных метров у огнеборцев ушло около трёх часов. Спасатели не допустили распространения огня на расположенные поблизости строения. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются. 

Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море

В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море. Кадры опубликованы в аккаунте турецкого информационного агентства Demirören Haber Ajansı в Twitter.

Ранее в Сети появились фотографии кораблей, которые прошли через пролив Босфор. Эти кадры опубликовал портал Bosphorus Observer.

В Черное море, как сообщалось, вошли эсминец ВМС Нидерландов “Эвертсен”, канадский фрегат “Торонто” и испанский фрегат “Санта Мария”. В пути их сопровождал турецкий фрегат “Гелиболу”.

Корабли военно-морской группы НАТО в порту Одессы. Архивное фото
© Photo: Facebook / ВМС ЗС України
Корабли НАТО вошли в Черное море - фото

Кроме того, французский танкер "Вар" прибыл в Стамбул вместе с группой боевых кораблей, однако не вошел в Черное море.
Корабли планируют провести операцию Sea Shield ("Морской щит") вместе с украинскими и грузинскими военными.

В соответствии с международной Конвенцией Монтрё 1936 года военные корабли нечерноморских государств вправе находиться в его акватории не более 21 суток.

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В феврале этого года в Одессу заходил ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук". Официально заявлялось, что визит был нацелен на "проведение операции по обеспечению безопасности на море и повышению стабильности в этом регионе".

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН. 

Сейсмограф
© AP Photo / Achmad Ibrahim
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Его эпицентр находился в акватории Тихого океана на глубине около 40 километров в 300 километрах южнее Петропавловска-Камчатского, сказал представитель службы.

По предварительным данным, в самом городе толчки ощущались силой два-три балла.

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Здания в Петропавловске-Камчатском обследуют спасатели и пожарные. Жертв и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Жители Северо-Курильска ощутили толчки до четырех баллов.

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Самое интересное за ночь (146)

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