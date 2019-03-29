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Актер Федор Добронравов

Популярному актеру из сериала "Сваты" вновь разрешили въезд на Украину

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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Суд в Киеве отменил запрет СБУ на въезд Федора Добронравова в страну, актер прокомментировал это решение.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Окружной административный суд Киева отменил запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову и признал незаконным решение министерства культуры внести его в список лиц, которые несут угрозу нацбезопасности Украины, пишет РИА Новости

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев дело по иску ООО "Телерадиокомпания студия 1+1" и ООО "Киноквартал", удовлетворил административный иск о признании противоправными действий, отмену постановления и приказов. В частности, суд признал противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда на Украину гражданину РФ Федору Добронравову и признал противоправным и отменил соответствующее постановление СБУ", - говорится в сообщении пресс-службы судебной инстанции.

Кроме того, по данным пресс-службы, суд признал противоправными действия украинской спецслужбы относительно обращения в Минкульт Украины о внесении Добронравова в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Актер Федор Добронравов
© Sputnik / Александр Вильф
Актер Федор Добронравов: никакого прединсультного состояния не было

Также суд признал противоправным и отменил приказ Минкульта о внесении Добронравова в соответствующий список и приказ государственного агентства Украины по вопросам кино в части аннулирования госудостоверений на право распространения и демонстрации определенных фильмов с участием Добронравова.

"При принятии решения по делу судом было проанализировано содержание справки, которая была подготовлена СБУ и на основании которой приняты и другие обжалуемые решения, и установлено, что она была составлена с нарушением нормативных требований и при отсутствии надлежащих обоснований", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Сам актер в интервью российским СМИ отреагировал на данное решение киевского суда, отметив, что не следил за этим процессом в силу занятости на съемках и в постановках московского Театра сатиры, в труппе которого он служит. 

"Я не совсем понимаю, почему я оказался в этих списках. А теперь я не очень понимаю, зачем столько людей собирается, чтобы это опровергнуть", — подчеркнул Добронравов.

Актер также заявил, что в ближайшее время ехать на Украину он не собирается.

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Теги:
разрешение, въезд, Украина, Федор Добронравов
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