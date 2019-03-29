Любвеобильная китаянка родила сразу от двоих мужчин

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. В Китае женщина родила двойняшек, у которых оказались разные отцы, пишет РИА Новости.

Случай произошел в провинции Фуцзянь. После рождения детей муж стал беспокоиться из-за того, что один из сыновей не похож на него. Во время регистрации двойняшек паре огласили результаты ДНК-теста: выяснилось, что у одного из мальчиков другой отец.

В ответ на это женщина обвинила супруга в фальсификации анализа, однако позже призналась, что изменила ему. По словам мужчины, он будет растить лишь своего биологического сына.

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Оплодотворение двух или более яйцеклеток сперматозоидами разных партнеров — гетеропатернальная суперфекундация — встречается преимущественно у животных. У людей это явление обнаруживается крайне редко.

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