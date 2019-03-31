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Мотоцикл

Пока вы спали: байкеры дают всплеск ДТП, смерть автогонщика, дама-президент

CC0 / Pixabay / MikesPhotos
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Самое интересное за ночь (148)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Главные новости пришли с автодорог, гоночных трасс и избирательных участков.

Подснежники на двух колесах

С приходом весны и потеплением молдавские мотоциклисты вывели своих железных коней из зимних стойл и массово выехали на дороги. Перерыв в практике вождения привел к росту количество ДТП с участием байкеров.

ДТП
© Sputnik / Владимир Федоренко
Гражданин Молдовы разбился на мотоцикле под Санкт-Петербургом

Полиция призывает управляющих мотоциклами не пренебрегать защитной экипировкой, не садиться за руль под воздействием алкоголя и соблюдать скоростной режим. 

Иначе трудно будет переломить восходящий тренд аварийности. В прошлом году байкеры были вовлечены в 155 ДТП (+26 по сравнению с 2017 годом). Погиб 21 человек, еще 165 получили серьезные травмы.

Внедорожник разбился на гонках по горным дорогам

Автогонщик погиб в ходе соревнований по преодолению бездорожья в районе горы "Острой" в Геленджике, второй травмирован, сообщает управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в ходе гонки автомобиль повышенной проходимости под управлением 45-летнего жителя Ростовской области при преодолении препятствий  перевернулся и покатился.

"В результате 33-летний мужчина, находящийся на пассажирском сидении (второй пилот), получил повреждения, несовместимые с жизнью, скончался на месте. Водитель автомобиля с травмами был доставлен в городскую больницу", - сообщает СК.

Он получил не тяжелые травмы, угрозы его жизни нет.

Президентом Словакии впервые выбрана женщина

Адвокат Зузана Чапутова одержала победу в субботу во втором туре президентских выборов в Словакии, после подсчета данных на 99,96% избирательных участков она набрала 58,38% голосов, ее соперник замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович получил 41,62% голосов, сообщило в ночь на воскресенье Статуправление республики.

Шефчович заблаговременно, после подсчета результатов на 60% избирательных участков, признал свое поражение и послал Чапутовой букет цветов. Победительницу также тепло поздравил нынешний глава страны Андрей Киска, специально приехавший для этого в Братиславу из своего родного города Попрада на севере республики.

Президент Словакии Андрей Киска поздравляет Зузану Чапутову с победой на выборах президента Словакии
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Президент Словакии Андрей Киска поздравляет Зузану Чапутову с победой на выборах президента Словакии

Сама Чапутова на брифинге пообещала быть президентом всех словаков, независимо от политических воззрений, вероисповедания и национальности. Это заявление она сделала на всех основных языках граждан страны.
Окончательные официальные результаты выборов будут объявлены в полдень в воскресенье.
К президентским обязанностям Чапутова сможет приступить 15 июня - по истечении полномочий Киски.

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Самое интересное за ночь (148)

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