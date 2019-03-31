Президентские выборы на Украине: голосование началось

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в воскресенье на Украине.

Участки будут работать 8.00 до 20.00.

Проживающие или временно находящиеся на территории Молдовы украинские граждане могут сделать свой выбор в посольстве своей страны в Кишиневе и консульстве в Бельцах.

Сколько избирателей ожидается в Кишиневе на выборах президента Украины >>>

На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом.

В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 12,5%.

Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.

Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования.

© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY Из-за отказа в аккредитации наблюдатели из России не поедут на выборы в Украину

Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.

Срок полномочий президента составляет пять лет. ЦИК обязан объявить итоги голосования до 10 апреля включительно. Если один из кандидатов в первом туре не сможет набрать более половины голосов избирателей, на 21 апреля будет назначен второй тур.

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