В Индонезии потратились на русалок: те выглядели недостаточно "прилично"

Над скульптурами топлесс немного поработали, что вызвало неоднозначную реакцию публики.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. В индонезийском тематическом парке на скульптуры русалок надели тканевые топы для того, чтобы не смущать семейных посетителей, сообщает Fox News.

Дальше - больше: русалок и вовсе убрали с постаментов.

"Наш парк находится в процессе трансформации в место отдыха для всей семьи", — разъяснил Рик Лестари, пресс-секретарь компании, которая частично владеет парком.

Те, о ком была проявлена забота, выразили по большей части недоумение.

Газета Jakarta Post цитирует слова одной из посетительниц парка, которая регулярно приводит туда своих детей. "Статуи нас не беспокоили, — говорит женщина. — Странно видеть то, как обращаются с произведениями искусства".

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