Как заработать состояние, ничего не делая - они разбогатеют лежа

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. НАСА и Европейское космическое агентство открыли набор добровольцев, которые готовы лежать в кровати, не вставая, на протяжении 60 дней за вознаграждение в 19 тысяч долларов, пишет РИА Новости. Заявку на участие в эксперименте подали уже тысячи потенциальных кандидатов.

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"К нам пришло 1300 заявок. Ранее мы получили еще несколько тысяч. Очень много кандидатов из Великобритании и США. Я лично получаю письма из Индии, Колумбии, хотя на мой электронный адрес заявки присылать не надо, есть отдельный контакт, он указан на сайте", - рассказала официальный представитель института аэрокосмической медицины Немецкого аэрокосмического центра (DLR) Фридерике Вютшер, добавив, что обязательным условием отбора является свободное владение немецким языком.

"Соискатели из России наверняка есть, хотя лично мне они не попадались", - сообщила она.

Эксперимент состоит из 15 дней подготовки, 60 дней в кровати, в ходе которых более 100 ученых будут проводить различные исследования с целью выяснить влияние невесомости на человеческий организм, и 14-дневной реабилитации.

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Чтобы стать одним из 24 участников, нужно пройти сложный отбор, который включает заполнение анкеты, собеседование и психологическую оценку готовности влиться в ряды испытуемых. Как заявила Вютшер, все это делается для того, чтобы минимизировать риск досрочного выхода участника из проекта.

"Выйти из эксперимента можно в любое время, конечно. Но мы пытаемся избежать такого развития всеми силами. Мы стараемся на стадии подготовки как можно лучше узнать наших участников. Для этого у нас работает команда психологов, которая также участвует в отборе астронавтов. С другой стороны, если в ходе эксперимента, несмотря на всю подготовку и поддержку, возникнут затруднения, например медицинского характера, мы сами попросим человека уйти", - говорит она.

По словам Вютшер, эксперимент не подразумевает полной изоляции участников, хотя они будет размещены в отдельные боксы и им нельзя будет видеться с родными и друзьями. Зато они смогут пользоваться телефоном, интернетом и телевизором.

"Если возникнет свободная минута и желание - у нас есть возможность, например, организовать им встречу, мы можем завозить кровать временно в другую комнату или даже в общий большой зал, где помещаются сразу много кроватей", - рассказала Вютшер.

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По словам представителя института, участие в эксперименте не дает права на полет в космос или каких-то льгот для получения профессии астронавта. "Мы делаем это для астронавтов, результаты могут быть применены в космосе, но никаких повышенных шансов стать астронавтом у участников, конечно, нет", - сказала она.

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