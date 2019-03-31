Украина: участки закрылись, данные "закрытых" exit poll просочились

Голосование на территории страны закончилось, оно продолжается в Западной Европе, США и Канаде.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. На данный момент ясно, что явка избирателей превысила 50%.

Но главная интрига не в этом, а в том, как распределились симпатии электората между 39 кандидатами на высшую должность в государстве.

Аналитики и соцопросы предсказывали, что борьба, по сути, сведется к противостоянию "большой тройки" - дебютанта политической сцены Владимира Зеленского и "ветеранов" Петра Порошенко. Эти прогнозы, похоже, оправдываются.

Украинское законодательство запрещает публиковать результаты соцопросов и экзитполов в день голосования. Тем не менее, главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины. Сделал он это иносказательно, не называя имен политиков. В результате Зеленский превратился в "Зеленого человечка", Порошенко — в "Шоколадного зайца", а Тимошенко — в "Коктейль Ю".

На момент публикации в Facebook данные из двух избирательных штабов выглядели следующим образом:

Если эта информация соответствует действительности, то вывод один - большинства никто не набирает, предстоит второй тур выборов.

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