20:45 31 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.31
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.63
Поиск
Президентские выборы на Украине

Украина: участки закрылись, данные "закрытых" exit poll просочились

© Sputnik / Стрингер
В мире
Получить короткую ссылку
322 0 0

Голосование на территории страны закончилось, оно продолжается в Западной Европе, США и Канаде.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. На данный момент ясно, что явка избирателей превысила 50%.

Но главная интрига не в этом, а в том, как распределились симпатии электората между 39 кандидатами на высшую должность в государстве.

Аналитики и соцопросы предсказывали, что борьба, по сути, сведется к противостоянию "большой тройки" - дебютанта политической сцены Владимира Зеленского и "ветеранов" Петра Порошенко. Эти прогнозы, похоже, оправдываются.

Украинское законодательство запрещает публиковать результаты соцопросов и экзитполов в день голосования. Тем не менее, главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины. Сделал он это иносказательно, не называя имен политиков. В результате Зеленский превратился в "Зеленого человечка", Порошенко — в "Шоколадного зайца", а Тимошенко — в "Коктейль Ю".

На момент публикации в Facebook данные из двух избирательных штабов выглядели следующим образом:

Если эта информация соответствует действительности, то вывод один - большинства никто не набирает, предстоит второй тур выборов.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Украина выбирает президента - видео о том, как голосуют в Киеве
Граждане Украины выбирают нового главу государства - фотолента
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Жители Киева во время голосования на выборах президента Украины на одном из избирательных участков
Граждане Украины выбирают нового главу государства - фотолента
Выборы президента Украины: голосование в Киеве
Украина выбирает президента - видео о том, как голосуют в Киеве
Замена продуктов во время поста
Чем заменить в пост мясо, рыбу и "молочку"

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться