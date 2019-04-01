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Пока вы спали: выборы на Украине, убийство рэпера в США, арест молдаванина в Киеве

© Sputnik / Stringer
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Самое интересное за ночь (148)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционном обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Сразу после закрытия избирательных участков на Украине экзитполы показали: второй тур неизбежен. Окончательные подсчеты впереди, но картина на данный момент такова. 

© Sputnik / Stringer
Выборы на Украине: после обработки 40 % протоколов лидирует шоумен Зеленский

Шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины после обработки 40,21% бюллетеней в 20 регионах страны, действующий глава государства Украины Петр Порошенко - в трех, лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко - в двух.

В Киеве задержали гражданина Молдовы со 100 килограммами героина

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что в Киеве был задержан иностранец с 100 килограммами героина. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Работники Департамента противодействия наркопреступности самостоятельно на территории Киева и Киевской области провели специальные мероприятия, в ходе которых был задержан гражданин Молдовы с двумя паспортами. При обыске его автомобиля в специально сделанных тайниках были изъяты пакеты с порошком белого цвета.

Закат на реке Днестр в Молдавии.
© Sputnik / Шахвердиев
Жителей Молдовы ждут штрафы за незаконную ловлю рыбы

Согласно проведенного экспресс-анализа - это героин, общим весом 100 кг.

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Совладелец S7 Наталья Филева и ее отец погибли в авиакатастрофе в Германии, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Тридцать первого марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт "Эгельсбах" (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны", - отметили в компании.

Как отмечает РИА Новости, Наталья Филева и ее отец летели в Германию на лечение. Также погиб пилот, все трое были россиянами.

Кишиневский троллейбус
© Facebook / Город без маршруток
В Кишиневе будут взвешивать пассажиров в общественном транспорте

Расследованием катастрофы займется международная комиссия при участии российских специалистов.

Источник в Росавиации сообщил, что разбившийся самолет принадлежал авиакомпании "Глобус". Наталья Филева занимала пост председателя совета директоров группы S7. В прошлом году она вошла в рейтинг богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Ее состояние оценили в 600 миллионов долларов.

В США застрелили рэпера Nipsey Hussle

Номинированный на премию "Грэмми" американский рэпер Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) умер от огнестрельного ранения, передает РИА Новости. 
По данным телеканала, рэпер был застрелен напротив своего магазина одежды в Лос-Анджелесе. Полиция города подтвердила стрельбу и сообщила о еще двух пострадавших.

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CC0 / Pixabay / PIRO4D
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"Примерно в 15.20 поступило сообщение о стрельбе в районе Слаусон авеню и Креншоу-бульвар. Три жертвы были доставлены в местную больницу, где один из них скончался", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

На данный момент у полиции нет информации о подозреваемых.
На печальную новость уже отреагировал его коллега по цеху, рэпер 50cent, а также известные баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс. 

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