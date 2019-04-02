Пока вы спали: смерть актера, подробности крушения самолета совладелицы S7

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Актер Александр Васильев умер после продолжительной болезни на 61-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

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Артист известен по сериалам "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Черный ворон", а также "Морские дьяволы". Помимо этого, Васильев снялся в киноленте "Особенности национальной охоты".

Церемония прощания с артистом пройдет в среду на киностудии "Ленфильм". Васильева похоронят на Смоленском кладбище.

СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7

Основной версией падения частного самолета Epic-LT, на борту которого были совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Филева более привычному для нее реактивному двухмоторному бизнес-джету Gulfstream G550 предпочла шестиместный турбовинтовой одномоторный Epic, так как Gulfstream не смог бы сесть на полосе аэродрома Эгельсбах длиной менее 1,5 километров.

Вероятно, во время посадки пилот Андрей Дикун понизил скорость до критической величины и таким образом допустил сваливание самолета в плоский штопор. Контроль над машиной был мгновенно утерян, а его полет превратился в падение.

До этого пилот не сообщал о каких-либо проблемах на борту. На подлете к Эгельсбаху он получил разрешение на посадку, уведомил об отключении от системы радиолокационного управления и перехода на визуальный полет — аэропорт не был оборудован современными системами контроля захода на посадку, и при этом видимость и погода позволяли летчику контролировать ситуацию и сажать машину вручную.

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Через восемь минут после выхода на связь Epic рухнул на частное поле в нескольких километрах от аэропорта. Самолет сразу загорелся, и если находившиеся на борту и пережили удар, то сразу же погибли в огне.

В Таиланде пляжный спасатель выиграл в лотерею почти миллион долларов

Спасатель, работающий на пляже Патонг на острове Пхукет в Таиланде, выиграл в таиланскую государственную лотерею 30 миллионов бат (961 тысячу долларов), сообщает во вторник новостной интернет-портал Thaier.

Тридцатидвухлетний житель Пхукета Нара Налак, 15 лет работающий спасателем на пляже Патонг, на прошлой неделе впервые купил больше одного лотерейного билета.

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"Я раньше покупал иногда лотерею, только один билет. А тут почему-то решил купить комплект из пяти билетов. Покупал у торговца лотерейными билетами, которого знаю много лет, он часто приходит на Патонг со своим лотком. Мне понравилась комбинация 767, и я взял комплект из 5 билетов с этой комбинацией", - сказал спасатель.

Все пять выигрышных билетов, купленных Налаком, выпущены под номером 109767. Это пять из 12 билетов с номером 109767, напечатанных для тиража лотереи, розыгрыш которого прошел 1 апреля. Первый приз лотереи на один выигрышный билет составляет 6 миллионов бат (более 192 тысячи долларов). После розыгрыша каждый билет с номером, получившим первый приз, становится выигрышным и стоит 6 миллионов бат.

"Я буду тратить эти деньги на свою семью. Помогу отцу, обеспечу образование моим детям, отремонтирую наш дом, что-то куплю для семьи", - сказал спасатель.

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