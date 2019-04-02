Полуголая акция против "экологической катастрофы" в британской Палате общин

Двенадцать активистов решили, что протест на гостевой трибуне будет более убедительным, если они проведут его без излишней одежды.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Посвященное Brexit заседание Палаты общин было прервано накануне появлением дюжины людей, которые обнажились почти полностью, чтобы написать на своих телах ряд лозунгов, сообщает The Independent.

Манифестанты, выстроившиеся вдоль защитного стекла между трибуной для гостей и залом заседаний, высказались против "экологической катастрофы" и климатических изменений.

Parliament just got a little bit more nuts! pic.twitter.com/znZa5AndUu — James Heappey MP (@JSHeappey) 1 апреля 2019 г.

​Активисты отвергли требование добровольно покинуть зал.

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Пришлось вмешаться полиции, которая задержала их за "оскорбление общественной нравственности".

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