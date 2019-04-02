Переговорщик от ЕС: Брюссель никогда не собирался мстить Лондону за "развод"

Ранее во вторник Барнье сказал, что если парламент Великобритании не примет соглашение о Brexit в ближайшие дни, то встанет альтернатива: выход страны из союза без соглашения или запрос ею более длительной отсрочки.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Евросоюз никогда не мстил Великобритании за решение покинуть ЕС, сказал главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"Великобритания запросила выход (из ЕС), а не наоборот. И мы не высокомерны, мы никогда не хотели наказать или отомстить. Никогда, никогда, никогда. В моих выступлениях не найдется ни единого слова высокомерия", - сказал он на пресс-конференции.

Евросоюз и правительство Великобритании в конце прошлого года согласовали после многих месяцев переговоров договор об условиях "развода". Однако этот документ не был принят парламентом страны ввиду содержащихся в нем положений по ирландской границе, так называемом "бэкстопе". Этот временный механизм, который может быть и вовсе не задействован, если будет найдено лучшее решение, призван не допустить появления после Brexit жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Евросоюз отказался возвращаться к переговорам по достигнутому соглашению и пересматривать вопрос ирландской границы, а его руководители заявляли, что это единственно возможная и наилучшая договоренность.

После этого парламент Великобритании еще дважды отверг это соглашение. ЕС пошел на уступки и согласовал дополнение к договору, которые разъясняют ситуацию с "бэкстоп". Но это, как оказалось, не убедило парламентариев Британии.

Brexit пока, по сути, отложен до 12 апреля. Если бы соглашение об условиях Brexit было поддержано большинством депутатов Соединенного Королевства, отсрочка продлилась бы до 22 мая.

Ранее во вторник Барнье сказал, что если парламент Великобритании окончательно не примет соглашение о Brexit в ближайшие дни, то останется две возможности развития событий: выход страны из союза без соглашения или запрос ею более длительной отсрочки даты Brexit. Решение о предоставлении такой отсрочки будут принимать лидеры 27 остающихся в Евросоюзе стран.

Великобритания, если будет просить отсрочку, должна будет обосновать свое желание отложить Brexit, отметил Барнье. Он считает, что новая длительная отсрочка Brexit могла бы быть оправдана в случае проведения нового референдума в Великобритании или национальных выборов. Однако перенос даты отделения Великобритании от Евросоюза не откроет возможности для новых переговоров по соглашению об условиях Brexit, подчеркнул Барнье.

По его словам, ввиду правил ЕС, если страна останется членом Евросоюза с 23 мая, она должна будет провести выборы в Европарламент, которые намечены на конец мая, а также номинировать своего члена в Еврокомиссию с учетом того, что полномочия нынешнего состава еврокомиссаров завершаются в 31 октябре нынешнего года.

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