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Пока вы спали: ночной пожар, отставка президента Алжира, процесс против Гуаидо

CC0 / Pixabay / skeeze
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Самое интересное за ночь (148)
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О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik.  Автомобиль марки Audi загорелся около частного дома в городе Дубоссары. Таксист привёз трёх парней к месту назначения. Выходя из салона, один из пассажиров заметил под задним сиденьем огонь.

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Автовладелец не сразу вызвал пожарных. Сначала он попытался снять сиденья, чтобы самостоятельно добраться до очага возгорания. Огнетушителя под руками не оказалось. Как пояснил хозяин, накануне он выложил его, когда мыл транспортное средство. 

Два дежурных расчёта, прибывшие на место происшествия, сбили пламя и путём охлаждения предотвратили взрыв газового оборудования, установленного в багажном отделении.

При осмотре транспортного средства инспекторы пришли к выводу, что вероятной причиной пожара стало короткое замыкание аккумуляторной батареи. Согласно технической характеристике, зарядное устройство к АКБ в этой модели автомобиля расположено в задней части салона под пассажирским местом.

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Возможно, из-за тяжести произошло соприкосновение металлического корпуса сиденья и клеммы, что привело к воспламенению. Пострадавших нет. Продолжается разбирательство.

Президент Алжира подал в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщает РИА Новости.

В ближайшее время должно состояться заседание Конституционного совета для обсуждения прошения Бутефлики.

Свою отставку Бутефлика объяснил стремлением не допустить дальнейшей эскалации, а также выразил надежду на лучшее будущее для своей страны. "Цель моего решения - успокоить граждан, чтобы они смогли начать переход к лучшему будущему для Алжира", - заявил президент в своем послании к Конституционному совету.

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По его словам, напряженная ситуация в стране, взаимные обвинения могли привести к еще худшим последствиям, в то время как основная задача государства – защита граждан и их имущества.
Экс-глава Алжира заявил, что, находясь на посту президента, стремился оправдывать доверие своих сограждан, "укреплять основы национального единства, независимости" страны.

"Я желаю только самого лучшего для алжирского народа", - заключил Бутефлика.

Власти Венесуэлы решили продолжить судебный процесс против Гуаидо

Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило продолжение судебного процесса против лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
"Национальное учредительное собрание Венесуэлы утверждает разрешить продолжение судебного расследования в отношении гражданина Хуана Гуаидо", - говорится в принятом документе.

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"Нет ничего более разочаровывающего, чем неприменение правосудия. То, что сейчас правосудие действует, наполняет нас надеждой", - заявил председатель собрания Диосдадо Кабельо.

Решение было принято в ответ на просьбу Верховного суда страны о лишении Гуаидо неприкосновенности. При этом в финальном решении учредительного собрания, зачитанном Кабельо, не было озвучено, снимает ли это решение о продолжении расследования с Гуаидо парламентскую неприкосновенность или нет.
Во время заседания депутаты призывали создать народные суды для процессов над теми, кто выполняет указания США, конфисковать их собственность и называли действия Гуаидо преступлением против человечности.

В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в убийстве рэпера Nipsey Hussle

Полиция Лос-Анджелеса задержала подозреваемого в убийстве американского рэпера Nipsey Hussle.


"Эрик Холдер, предполагаемый убийца Nipsey Hussle, был задержан и находится под стражей в полиции", - говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

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Nipsey Hussle был застрелен напротив своего магазина одежды в Лос-Анджелесе 31 марта.

В понедельник огромная толпа собралась на улицах южного Лос-Анджелеса, чтобы почтить память музыканта. На мероприятии возникла давка, в которой пострадали 19 человек.

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