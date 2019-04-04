ЕС - британцам: будем ждать вас в гости - без виз, но ненадолго

Граждане Соединенного королевства получат такое право пр условии, что Лондон одобрит симметричные меры для жителей Евросоюза.

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Евросоюз разрешит гражданам Великобритании совершать поездки в страны ЕС без виз на короткий срок, такое регулирование принял Европарламент в четверг.

"Граждане Великобритании смогут въезжать в ЕС без виз на короткие периоды времени после выхода страны (из союза) при условии, что граждане ЕС будут пользоваться такими же условиями при поездках в Великобританию", - говорится в сообщении ЕП.

Речь идет о поездках на срок не более 90 дней за период в 180 дней.

"Освобождение от виз не предусматривает права на работу в ЕС", - уточняется в сообщении.

Эти визовые правила будет действовать во всех государствах ЕС, за исключением Ирландии, и в странах, ассоциированных с Шенгенской зоной - Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. У Ирландии и Великобритании есть специальная двусторонняя договоренность, которая предусматривает безвизовый режим между ними, отмечается в сообщении.

После нынешнего одобрения документа на пленарной сессии ЕП, законопроект должен быть официально принят Советом министров стран ЕС. Для вступления в силу, он должен быть опубликован в Официальном журнале ЕС.

Такая публикация должна состояться до 12 апреля, чтобы подготовиться к возможному "жесткому" Brexit в этот день, отмечает пресс-служба ЕП.

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