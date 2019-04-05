Пока вы спали: учения в Черном море, отставка Нила Ушакова, заявление Трампа

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Российские корабли провели стрельбы противокорабельными ракетами по надводным целям на учениях в Черном море, сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.

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В маневрах были задействованы ракетные катера "Ивановец" и "Р-60". Удары по надводным целям на расстоянии более 30 морских миль наносились противокорабельными ракетами "Москит".

Ракеты успешно поразили сложную мишенную позицию, состоящую из двух щитов-мишеней и имитирующую отряд кораблей "противника", сообщает РИА Новости.

Морской полигон, в котором были выполнены стрельбы, был закрыт для гражданского судоходства, отметили в Минобороны.

В конце марта в Черное море вошли несколько фрегатов НАТО. В альянсе заявили, что они осуществляют "патрулирование" в преддверии плановых учений "Морской щит — 2019". Фрегаты взяли на сопровождение корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова, сообщает РИА Новости.

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"В соответствии с законом "О самоуправлениях" отстраняю Нила Ушаков от занимаемой должности председателя Рижской думы", - говорится в опубликованном в издании распоряжении министра.

Ушаков, как следует из документа, в течение 30 дней может оспорить решение Пуце в суде. Если суд поддержит градоначальника, он вернется на свою должность и получит компенсацию за вынужденный пропуск работы.

В конце января латвийское бюро по борьбе с коррупцией провело в кабинете и доме Ушакова обыски. По словам источника РИА Новости, они связаны с делом о коррупции на предприятии общественного транспорта Rigas satiksme, которое курирует мэрия.

Сам мэр заявил, что не собирается уходить с должности, так как его совесть чиста. После этого некоторые политологи предположили, что Ушаков может оставить пост ради участия в выборах в Европарламент.

Трамп призвал Россию и Китай договориться о сокращении трат на вооружение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам, России и Китаю стоит договориться и меньше тратить на вооружения.

"Россия, Китай и мы - мы производим оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие. Это просто смешно. Я бы сказал, что и Китай, и Россия согласятся, что это не имеет смысла", - заявил Трамп на встрече с Лю Хэ, которую транслировали американские телеканалы.

Трамп предложил Москве и Пекину "вместе договориться", чтобы "не делать это оружие". "Наши три страны могут согласиться и прекратить тратить (деньги на вооружения - ред.) и (начать) тратить деньги на более продуктивные вещи для долговременного мира", - сказал Трамп.

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Президент США обратился к китайскому вице-премьеру и предложил ему высказать свои мысли на тему того, что средства можно тратить на другие цели.

"Думаю, что это очень хорошая идея", - ответил Лю Хэ.

Трамп ранее заявил о выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, но не исключил возможность выработки другого соглашения по контролю над вооружениями, которое бы включало Китай.

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