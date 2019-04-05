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На адвоката Вышинского завели уголовное дело

© Sputnik / Стрингер
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (84)
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Адвоката руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрея Доманского подозревают в незаконной приватизации объекта в заповеднике.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Адвоката руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрея Доманского подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

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"По результатам предварительного расследования 5 апреля 2019 года сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 233, частью 2 статьи 209 УК Украины адвокату Совета адвокатов Киевской области, который в составе группы лиц по предварительному сговору совершил незаконную приватизацию коммунальной собственности территориальной общины города Киева в пользу оффшорной компании, в дальнейшем совершил ее легализацию путем продажи резиденту Украины", - написал Лысенко на своей странице в Facebook.

Заместитель генпрокурора Украины уведомил Андрея Доманского в том, что он является подозреваемым, отметил адвокат Руслан Берещенко.

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"Заместителем генпрокурора Украины объявлено и вручено уведомление о подозрении нашему другу, коллеге, известному адвокату и публичному лицу Андрею Доманскому. Текст сообщения о подозрении адвокату в части обоснования обвинения не выдерживает никакой критики. Поскольку подозрение фактически ассоциировало в одно целое адвоката с его клиентом, которому адвокат оказывал правовую помощь", - написал Берещенко.

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По его словам, в понедельник планируется рассмотрение ходатайства стороны обвинения о применении в отношении адвоката Андрея Доманского меры пресечения в виде залога.

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (84)

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Теги:
адвокат, арест, РИА Новости Украина, Кирилл Вышинский
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