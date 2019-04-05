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Владимир Кличко на ринге

Кличко посоветовал кандидатам в президенты, где сдавать анализы

© Sputnik / Григорий Сысоев
В мире
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Бывшего чемпиона мира по боксу в истории о прохождении "допинг контроля" особенно развлекло то, что Порошенко и Зеленский сделали это по отдельности и каждый в своей лаборатории.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Владимир Кличко предложил участникам второго тура президентских выборов пройти тестирование во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Президентские выборы на Украине
© Sputnik / Стрингер
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Экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов отнесся с иронией к тому, что Порошенко и Зелинский сдали анализы келейно и "своим людям". По его словам, если бы спортсмены так сдавали тест на допинг, то были бы все суперменами".

"Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по проверенному методу в международной организации WADA", — написал Кличко в Фейсбуке.

Экс-чемпион мира призвал кандидатов "довериться профессионалам" и пообещал помочь в организации тестирования, "чтобы это не выглядело так кустарно".

Ранее Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов президента Украины. Комик прошел экспертизу в клинике "Евролаб", Порошенко – в антидопинговом центре спорткомплекса "Олимпийский", где должны пройти дебаты. Второй тур голосования состоится 21 апреля.

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