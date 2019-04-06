Пока все спали: старт ЧЕ, спутники-шпионы, меньше самолетов Boeing

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике стартует 6 апреля в Батуми (Грузия). В турнире примут участие 325 спортсменов из 41 страны, Молдову представят четыре тяжелоатлета.

Единственной, кто выступит в женской части турнира, будет Елена Кылчик. Она заявлена в весовой категории до 81 килограмма.

Кроме того, в состав национальной команды включены Даниел Лунгу (вес до 55 килограммов), Марин Робу (вес до 73 килограммов) и Тудор Чобану (вес до 89 килограммов).

В национальной федерации уточнили, что "состав команды утвержден в соответствии с уровнем подготовки спортсменов и их состоянием".

Согласно соревновательной программе, представители Молдовы выйдут на помост 6, 9, 11 и 12 апреля.

Спутники-шпионы США

Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно близко и скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции, говорится в отчете о мировых системах противокосмической обороны, выпущенном американским фондом "За безопасный мир" (Secure World Foundation).

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В 2014-2016 годах на орбиту были запущены четыре американских спутника по программе геостационарной космической ситуационной осведомленности (GSSAP), предназначенные для контроля космического пространства в интересах ВВС США. По официальной информации, они летают ниже и выше геостационарной орбиты (круговая орбита высотой 35786 километров) и с использованием оптико-электронной аппаратуры снимают другие спутники и космические объекты.

"Хотя американские военные не предоставляют никаких публичных данных о местоположениях или маневрах спутников GSSAP, другие источники данных слежения показывают, что они (спутники) очень активны в районе геостационарной орбиты. Данные, собранные Сетью наблюдения за космическим пространством ISON, управляемой Российской академией наук, указывают, что спутники GSSAP провели сотни маневров с 2014 года и близкие подходы или операции по сближению с более чем дюжиной рабочих спутников на геостационарной орбите", - говорится в отчете.

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В частности, указывается в документе, спутники GSSAP сближались на расстояние от 10 до 15 километров с российскими гражданскими космическими аппаратами "Экспресс-АМ8" в июле 2017 года и "Луч" в сентябре 2017 года и с военными "Благовест" ("Космос-2520") в октябре 2017 года, "Радуга-1М" номер 3 в ноябре 2017 года и "Радуга-1М" номер 2 в мае 2018 года. Кроме того, они сближались с китайским военным спутником TJS-1 в сентябре 2016 года, а также с пакистанским аппаратом Paksat-1R и нигерийским Nigcomsat-1R в сентябре 2017 года, изготовленными в Китае.

Возможность военного варианта по Венесуэле

В Соединенных Штатах серьезно рассматривают возможность военного варианта по Венесуэле, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.

"Этот вариант по-прежнему рассматривается, это очень серьезная опция. Конечно, никто бы не хотел это увидеть, но, очевидно, это рассматривается всерьез", - сообщил чиновник.

Сократится производство самолетов Boeing

Компания Boeing временно сократит производство самолетов 737 МАХ с 52 до 42 в месяц с середины апреля, говорится в распространенном заявлении главы компании Денниса Мюленбурга.

"Мы временно корректируем систему производства 737, чтобы подстроиться под паузу в поставках МАХ, что позволит нам в приоритетном порядке направить дополнительные ресурсы и сосредоточиться на сертификации программного обеспечения и возвращении МАХ к полетам. Мы решили временно перейти от уровня производства в 52 самолета в месяц на уровень 42 самолета в месяц начиная с середины апреля", - сказано в заявлении.

Хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" форвард Артемий Панарин и голкипер Сергей Бобровский признаны первой и третьей звездой дня в НХЛ соответственно по итогам матчей пятницы, сообщается на сайте лиги.

"Коламбус" в пятницу в серии буллитов победил "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2) и обеспечил себе место в плей-офф. На счету Панарина в этой встрече гол и победный буллит, Бобровский отразил 25 бросков.

Второй звездой дня стал форвард "Чикаго Блэкхокс" Патрик Кейн, отметившийся дублем в матче с "Даллас Старз" (6:1).

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