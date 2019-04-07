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Икона Пресвятой Богородицы

Пока все спали: поздравление Додона c Благовещением, митинги в Венесуэле

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в воскресенье утром поздравил всех православных верующих с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, который отмечается 7 апреля (25 марта по юлианскому календарю).

Благовещение Пресвятой Богородицы 2019: что нельзя делать в праздник>>>

"Искренне поздравляю всех православных верующих с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот праздник напоминает нам о том дне, когда Святой Архангел Гавриил возвестил деве Марии о том, что она родит Иисуса Христа. В этот святой и светлый день желаю всем нашим согражданам сильной веры, душевного спокойствия и процветания", - написал глава государства на своей странице в соцсети Facebook.

Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым не переходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же день. 

Митинги в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Мексику, Уругвай, Боливию и страны Карибского бассейна содействовать общенациональному диалогу. 

Участники акции в поддержку легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
© Sputnik / Эва Мари Ускатеги
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"Призываю президента Мексики, президента Уругвая, президента Боливии, премьер-министров 14 стран КАРИКОМ, чтобы они вновь проявили инициативу диалога, о котором было принято решение в Монтевидео два месяца назад", - сказал Мадуро во время многочисленного митинга в Каракасе.

Он также добавил, что "Венесуэла просит о поддержке и сопровождении для большого диалога о мире и понимании между венесуэльцами".

"Подтверждаю, что полностью поддерживаю поиск путей диалога, переговоров и соглашений, ради блага Венесуэлы и ради будущего. При участии Мексики, Боливии, Уругвая и стран Карибского бассейна Венесуэла сможет установить общенациональный диалог со всеми политическими, культурными, экономическими и социальными секторами", - сказал Мадуро. 

Ситуация у моста Симона Боливара на границе между Венесуэлой и Колумбией
© Sputnik / Михаил Алаеддин
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Акции проправительственных сил и оппозиции прошли в субботу по всей Венесуэле. Более пяти миллионов человек вышли на улицы по всей Венесуэле, чтобы поддержать власти страны.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

Кучеров – рекордсмен, Овечкин – с наградой

Российский форвард клуба НХЛ "Тампа Бэй" Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного сезона-2018/19. 

Александр Овечкин
© Sputnik / Алексей Куденко
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В воскресенье в НХЛ завершился регулярный чемпионат. Кучеров по его итогам набрал 128 очков (41 шайба и 87 передач) и впервые в карьере получит приз лучшему бомбардиру "регулярки" "Арт Росс Трофи". Кучеров станет третьим россиянином в истории НХЛ, получившим данный приз. Также российский форвард "Лайтнинг" стал лучшим ассистентом регулярного сезона.

25-летний Кучеров установил новый рекорд по результативности в одном регулярном чемпионате для российских игроков, улучшив достижение Александра Могильного (127 баллов в составе "Баффало" в сезоне-1992/93). Нападающий "Тампы" также стал первым хоккеистом в XXI веке, набравшим более 125 очков в регулярном сезоне НХЛ.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата-2018/19 и получит "Морис Ришар Трофи". В активе форварда 51 заброшенная шайба в 81 игре. Овечкин - первый в истории НХЛ игрок, выигравший гонку снайперов 8 раз. По этому показателю россиянин обошел знаменитого в прошлом канадца Бобби Халла (7).

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