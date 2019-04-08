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Самолет, архивное фото

Пока вы спали: экстренная посадка самолета, потрясение для ЕС и идея для РФ

© AP Photo / Michael Probst
В мире
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КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon совершил вынужденную посадку в тайваньском городе Гаосюн из-за внезапного задымления в одном из двигателей, сообщает  РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня.

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Сообщается, что самолет, который должен был совершить рейс Гаосюн-Гонконг, вскоре после взлета вернулся обратно из-за внезапного задымления в правом двигателе.

Сообщается, что после сброса топлива самолет благополучно приземлился. На борту находились 317 пассажиров. Причина происшествия выяснятся, однако уже есть предположения, что причиной могло стать столкновение с птицей.

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением. Такое мнение высказал генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд, сообщает РИА Новости.

"Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit (от английского Russia + exit – прим. ред.). Но это может скоро произойти", - сказал он.

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Совет Европы, по мнению Ягланда, "является единственным местом, где Россия связана с Европой в обязательном судебном порядке". "(В случае, если Москва покинет совет – Прим. ред.) мы увидим другую Россию. У нас будет новая разделительная черта в Европе", — сказал глава организации.

По словам генерального секретаря Совета Европы, единственным способом разрешить ситуацию является возвращение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Познер рассказал, как сплотить россиян

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но граждан могла бы объединить правда. Об этом, как сообщается в блоге Познера, он сказал во время встречи с читателями.

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Познер добавил, что будущее России зависит от понимания гражданами того, что они живут в ней, что страна "зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора. 

Число погибших из-за прорыва дамбы в Бразилии выросло до 224 человек

Число погибших в результате прорыва дамбы компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс в январе этого года возросло до 224, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 217 погибших.
По последним данным, пропавшими без вести числятся 69 человек.

Прорыв плотины компании Vale в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января, потоки грязи накрыли административные здания компании Vale и жилые дома. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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