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Попался на взятке: задержан прокурор Одесской области

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Статья, по которой выдвинуто обвинение, предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Правоохранители задержали прокурора Одесской области при получении взятки в 10 тысяч долларов за смягчение меры пресечения лидеру организованной преступной группировки, сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции.

"В Одесской области полиция задержала прокурора на взятке в 10 тысяч долларов. За указанную сумму неправомерной выгоды лидеру организованной преступной группировки должны были изменить меру пресечения на более мягкую", - говорится в сообщении.

Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
© Sputnik / Стрингер
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По данным пресс-службы, во время проведения мероприятий по документированию коррупционной деятельности правоохранители обнаружили место нахождения арсенала оружия (577 единиц: гранаты, гранатометы, тротиловые шашки и другое), который принадлежит лидеру ОПГ.

Прокурору предъявили обвинение по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", санкция которой предусматривает наказание от пяти до 10 лет лишения свободы.

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