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Армия США, архивное фото.

Лидеры по частоте употребления алкоголя: что случилось с военными США

© Sputnik / Александр Имедашвили
В мире
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Служащие в американских вооруженных силах опередили за явным преимуществом всех гражданских.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Военные США проводят в среднем больше дней в году за распитием алкоголя, чем представители других профессий, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ. 

Как сообщает издание, американская сеть лечебных центров Delphi Behavioral Health Group провела исследование на основании данных, собранных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США с 2013 по 2017 год.

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Исследование показало, что американские военнослужащие употребляют алкоголь в среднем 130 дней в году. На втором месте оказались шахтеры, которые пьют 112 дней в году, на третьем месте – строители (106 дней).

Военнослужащие проводят более трети года за потреблением алкоголя, сообщает издание. При этом число таких дней стабильно росло с 2014 года – к 2017 году оно выросло на 34 дня.

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Данные предоставили почти 27 тысяч человек – представители 25 различных сфер деятельности. Они показали, что в среднем американцы выпивают хотя бы один алкогольный напиток 91 день в году.

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Теги:
профессии, армия, алкоголь, военные, США
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