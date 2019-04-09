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Пока вы спали: пожар в Бельцах, подробности Brexit, спасение от лавины

CC0 / Pixabay / skeeze
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КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. В Бельцах автомобиль тушили пожарные. Звонок с сообщением о возгорании поступил в экстренные службы. Выехавшему на место экипажу понадобилось около 10 минут, чтобы потушить огонь в моторном отсеке микроавтобуса Volkswagen Trаnsporter.

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К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Частично выгорел моторный отсек автомобиля.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

В Британии приняли закон, предотвращающий "жесткий" Brexit

Законопроект, который обязывает правительство Великобритании просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения, получил королевскую санкцию и стал законом, сообщила палата общин парламента.

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"Получив одобрение обеих палат парламента, законопроект получил королевскую санкцию. Предложение правительства в соответствии с законом – относительно продления срока выхода Великобритании из ЕС – будет обсуждаться в парламенте", - говорится в сообщении палаты общин, которое цитирует РИА Новости.

Законопроект одобрила палата лордов, после чего документ получил окончательное одобрение палаты общин.

Документ подготовила группа депутатов нижней палаты парламента от различных партий во главе с лейбористом Иветт Купер и консерватором Оливером Летвином.

Армия США, архивное фото.
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По мнению авторов, данный закон дает возможность в последнюю минуту избежать катастрофы выхода из ЕС без соглашения.

В Китае спасли десятерых людей, попавших под лавину

Все десять человек, погребенных под лавиной в городском округе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, спасены во вторник утром, говорится в заявлении правительства автономного района.

Лавина сошла в горах уезда Урумчи в одноименном городском округе еще в понедельник, местные спасатели и пожарные сразу направились к месту инцидента, однако оперативно добраться до места, где находились пострадавшие, не смогли из-за сильного завала на подъездной дороге.

В поисково-спасательной операции были задействованы два вертолета и более 30 спасателей и пожарных.

Памятник основателям Одессы, архивное фото.
CC BY-SA 3.0 / HOBOPOCC / Памятник основателям Одессы
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Во вторник все погребенные под снегом были спасены, два человека, получившие травмы, немедленно были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, отмечают власти.

Пострадавшими оказались пешие туристы, которые еще 6 апреля вышли с рюкзаками из Урумчи и через горные ущелья направились в уезд Чанцзи.

Через два дня их накрыла лавина, но благодаря тому, что у них был передатчик GPS, запасы еды и спутниковый телефон, они смогли передать спасателям свои координаты, информацию о пострадавших и переждать в сложных условиях почти 20 часов.

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Самое интересное за ночь (149)

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