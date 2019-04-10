Пока вы спали: конфуз Терезы Мэй, крушение истребителя и смерть мужчины

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Британского премьера Терезу Мэй, приехавшую в Берлин на переговоры по Brexit, не встретили у автомобиля.
Today Theresa May arrived in Berlin for knife-edge Brexit talks... but unfortunately there was no one there to greet her pic.twitter.com/eNicdIGTSo— The Independent (@Independent) 9 апреля 2019 г.
На опубликованных в СМИ кадрах видно, как британский премьер выходит из машины и в одиночестве проходит по ковровой дорожке в здание. Как отмечает Politico, традиционно важных гостей встречает канцлер Германии Ангела Меркель, однако в этот раз Мэй никто не сопроводил.
После того как премьер скрылась внутри, за ней последовали журналисты. Затем политик вернулась уже в сопровождении Меркель: женщины встали перед камерами и пожали друг другу руки.
По итогам встречи Меркель и Мэй согласились обеспечить упорядоченный выход Великобритании из Евросоюза, говорится в заявлении канцелярии британского премьера. Политики также обсудили ситуацию в Йемене и Ливии.
Великобритания на данный момент должна покинуть ЕС 12 апреля. Мэй попросила перенести этот срок на конец июня. Представители ЕС, в свою очередь, предлагают ориентироваться на конец марта следующего года. Окончательное решение будет принято на заседании Европейского совета в среду.
Пациент, доставленный экипажем SMURD в Кишинев, скончался в больнице
Доставленный экипажем SMURD из Тараклии в Кишинев 28-летний пациент Руслан Аттаев скончался в реанимации Больницы скорой помощи.
В Кишиневе уроженец Тараклии перенес две операции, Аттаев был избит своим приятелем, который требовал у него денег.
Министр обороны Японии подтвердил крушение истребителя F-35
Министр обороны Японии Такэси Ивая в среду сообщил журналистам, что исчезнувший накануне с радаров истребитель F-35A военно-воздушных сил самообороны разбился.
Министр также подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, что в Тихом океане в районе префектуры Аомори обнаружили обломки истребителя, и признал, что "он потерпел крушение".
По словам Ивая, четыре истребителя с базы Мисава участвовали в учениях по отработке воздушного боя. Во время учений от первого самолета поступило сообщение о завершении учений, после чего он перестал выходить на связь и пропал с радаров. Министр подчеркнул, что сейчас все силы направлены на поиски 40-летнего пилота.
"Мы сделаем все для спасения его жизни", - подчеркнул он.
Он также принес извинения местным жителям за доставленное беспокойство и заверил журналистов, что идет расследование причин крушения.
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