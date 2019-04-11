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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко

Пока вы спали: встреча Додона и Лукашенко, отсрочка Brexit, пожар в Москве

© Facebook / Dodon Igor
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КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава молдавского государства Игорь Додон встретились в Минске, сообщает Sputnik Беларусь.  

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Белорусский лидер и ранее отмечал, что журналисты в последнее время слишком активно спекулируют на отношениях Минска и Москвы, коснулся он этой темы и во время встречи с молдавским коллегой.

"Я так понимаю, вы в России будете, с руководством будете видеться. Привет, кстати, передавайте нашим добрым друзьям", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Додон в ходе беседы отметил, что между Беларусью и Молдовой отношения сложились дружеские, в том числе и на уровне самих президентов. Он подчеркнул, что многие достижения Беларуси в экономическом секторе и не только могут служить примером для Молдовы, но есть и те вопросы, которые требуют проработки.

"Нужно доработать все, что касается торговли. Беларусь лидирует по некоторым товарным позициям нашего экспорта, поэтому очень рад, что мы об этом говорим", - подчеркнул Додон.

Обсудили президенты и украинские выборы главы государства.

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Додон выразил надежду, что в стране после выборов будет стабильная обстановка, так как Молдова через Украину осуществляет поставки товаров в Россию.

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Лидеры 27 стран ЕС по итогам нескольких часов напряженных дискуссий, в которых Франция и Германия неожиданно разошлись во мнениях, смогли согласовать в четверг компромиссную дату новой отсрочки по Brexit - теперь Лондон должен успеть распрощаться с ЕС максимум до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября.

Но если соглашение будет ратифицировано сторонами раньше этого срока, то упорядоченный выход из ЕС состоится в первый день следующего за этими решениями месяца. В случае же, если до 22 мая британский парламент так и не одобрит соглашение и Британия к моменту проведения выборов в ЕП все еще будет в ЕС, ей придется принять в них участие.

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В противном случае предоставленная отсрочка завершится 31 мая, а выход из ЕС без сделки произойдет 1 июня.

Пожар на территории храма Христа Спасителя 

Пожар на территории храма Христа Спасителя в центре Москвы, где горели строительные бытовки, потушен, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Ранее сообщалось, что на территории храма Христа Спасителя на улице Волхонка, 15 в Москве загорелись 10 из 16 строительных бытовок.

"Пожар ликвидирован, общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров", - сказал собеседник.

Причины пожара, а также информация о пострадавших уточняются.

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Самое интересное за ночь (151)

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Теги:
Додон, Лукашенко
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