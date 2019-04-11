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Daria Radionova

Модель из Молдовы украсила Lamborghini кристаллами Сваровски

© Photo: Instagram / dradionova
В мире
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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (132)
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Фотомодель Дарья Радионова, которая испытывает страсть к дорогим и красивым машинам, украсила Lamborghini Aventador кристаллами Сваровски и шокировала этим чопорных британцев.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Фотомодель из Молдовы Дарья Радионова шокировала британцев. Девушка давно проживает в Лондоне, ведет светскую жизнь и испытывает нескрываемую страсть к дорогим и красивым вещам.

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Дарья опубликовала фото своего авто в соцсетях. Это Lamborghini Aventador, полностью покрытый кристаллами Сваровски. 

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Публикация от Daria Radionova (@dradionova)

Чтобы украсить машину, потребовались два миллиона кристаллов и 700 часов работы.

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Публикация от Daria Radionova (@dradionova)

Мастера потратили в целом два месяца, чтобы закончить работу над "ламборгини".

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Публикация от Daria Radionova (@dradionova)

Такая модель, по оценкам независимых экспертов, стоит теперь порядка 500 тысяч евро. Как говорится, красиво жить не запретишь!

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Публикация от Daria Radionova (@dradionova)

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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (132)

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Теги:
Молдова, кристаллы Сваровски
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