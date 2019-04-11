Модель из Молдовы украсила Lamborghini кристаллами Сваровски

Фотомодель Дарья Радионова, которая испытывает страсть к дорогим и красивым машинам, украсила Lamborghini Aventador кристаллами Сваровски и шокировала этим чопорных британцев.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Фотомодель из Молдовы Дарья Радионова шокировала британцев. Девушка давно проживает в Лондоне, ведет светскую жизнь и испытывает нескрываемую страсть к дорогим и красивым вещам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Radionova (@dradionova) 31 Мар 2019 в 10:01 PDT

Дарья опубликовала фото своего авто в соцсетях. Это Lamborghini Aventador, полностью покрытый кристаллами Сваровски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Radionova (@dradionova) 6 Апр 2019 в 9:26 PDT

Чтобы украсить машину, потребовались два миллиона кристаллов и 700 часов работы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Radionova (@dradionova) 7 Апр 2019 в 8:20 PDT

Мастера потратили в целом два месяца, чтобы закончить работу над "ламборгини".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Radionova (@dradionova) 6 Апр 2019 в 10:01 PDT

Такая модель, по оценкам независимых экспертов, стоит теперь порядка 500 тысяч евро. Как говорится, красиво жить не запретишь!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Radionova (@dradionova) 17 Фев 2019 в 11:15 PST

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