Модель из Молдовы украсила Lamborghini кристаллами Сваровски

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Фотомодель из Молдовы Дарья Радионова шокировала британцев. Девушка давно проживает в Лондоне, ведет светскую жизнь и испытывает нескрываемую страсть к дорогим и красивым вещам.
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Дарья опубликовала фото своего авто в соцсетях. Это Lamborghini Aventador, полностью покрытый кристаллами Сваровски.
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Чтобы украсить машину, потребовались два миллиона кристаллов и 700 часов работы.
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Мастера потратили в целом два месяца, чтобы закончить работу над "ламборгини".
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Такая модель, по оценкам независимых экспертов, стоит теперь порядка 500 тысяч евро. Как говорится, красиво жить не запретишь!
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