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Высокотехнологичная противоракетная система THAAD, предназначенная для перехвата баллистических ракет

Румыния: США разместят на территории страны систему ПРО THAAD

© REUTERS / HANDOUT
В мире
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Решение Европейского командования США принято по запросу НАТО и объясняется причинами "технического характера".

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. США разместят летом в Румынии систему противоракетной обороны THAAD на время технических работ и модернизации имеющегося там комплекса Aegis Ashore, говорится в сообщении Европейского командования США.

Такое решение принято по запросу НАТО.

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Где еще находятся системы THAAD

В марте израильская армия сообщила, что американские войска проводят на территории страны учения с отработкой быстрого развертывания систем THAAD.

Американские ракеты Patriot
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Кроме того, планируется усилить группировку американских ПРО в Южной Корее.

США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD в июле 2016 года после пяти месяцев переговоров. Формально Вашингтон пошел на это под предлогом опасности со стороны КНДР, несмотря на то что Пхеньян отказался от ядерных испытаний. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров.

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