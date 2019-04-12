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Арест

Пока вы спали: задержание друга Ассанжа, ЧП на Луне, переворот в Судане

© Sputnik / Сергей Венявский
В мире
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КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. В Эквадоре задержали человека, близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщила глава МВД страны Мариа Паула Ромо.

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По ее словам, власти подозревают его во вмешательстве во внутренние дела страны, пишет РИА Новости.

"Человек, очень близкий к организации, живёт здесь, и он был задержан этим вечером при попытке улететь в Японию", - сказала министр.

Глава МВД сообщила журналистам, что ключевой член WikiLeaks и близкий Ассанжу человек несколько раз путешествовал с экс-главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо в Колумбию, Испанию и Венесуэлу.

Кроме того, по ее словам, есть данные о проживающих в Эквадоре двух русских хакерах, которые также могли быть связаны с Ассанжем и против которых будет выдвинуто обвинение.

CC0 / Pixabay / Free-Photos
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"В отношении двух иностранцев, имеющих российское гражданство, не могу дать больше информации... Они до сих пор находятся в стране", - сказала она.

Адвокат Ассанжа Карлос Поведа уточнил, что речь идёт о друге основателя WikiLeaks.

"Это друг, он не его советник, адвокаты не знают, по какой причине он был арестован, но это неправда, что он некий помощник", - сказал собеседник.

Он добавил, что власти Эквадора не разрешают задержанному встретиться с адвокатами.

Израильский аппарат разбился при посадке на Луну

Израильский космический аппарат "Берешит" потерпел аварию при посадке на Луну, заявил один из руководителей миссии.
"Мы, к сожалению, не смогли посадить аппарат", — сказал он.

Пестициды, архивное фото.
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До этого, как следовало из трансляции, аппарат при посадке потерял связь с Землей.

Аппарат стартовал 22 февраля с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Он пролетел 6,5 миллиона километров, достигая скоростей в 36 тысяч километров в час. Ровно неделю назад "Берешит" вышел на лунную орбиту, сделав Израиль седьмой страной в мире, которой это удалось.

Министр обороны Судана принес присягу в качестве главы военного совета

Министр обороны и первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф в четверг вечером принес присягу в качестве главы переходного военного совета страны, его заместителем стал начальник штаба Кемаль Абдель Мааруф, сообщило суданское гостелевидение.

В Судане произошел военный переворот. Авад ибн Ауф в четверг заявил, что президент Омар аль-Башир взят под стражу, создан военный совет, который будет управлять государством в течение двух лет.

Михаил Жванецкий, архивное фото.
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В стране прекращается действие конституции 2005 года и вводится режим ЧП на три месяца. Воздушное пространство республики было закрыто на сутки.

Перевороту предшествовали народные протесты, которые начались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.

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