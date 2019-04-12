Лавров: Россия будет укреплять "пояс добрососедства"

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Россия будет укреплять "пояс добрососедства" по периметру своих границ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем работать над укреплением пояса добрососедства по периметру наших границ. Будем это делать и по двусторонним каналам с нашими соседями, так и по линии международных организаций, которые на этом пространстве созданы и функционируют", - отметил Лавров, которого цитирует РИА Новости.

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Как он пояснил, среди таких организаций ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ и ШОС.

"Конечно, наш безусловный приоритет - это реализация инициативы президента (РФ Владимира) Путина о формировании большого евразийского партнерства с участием стран-членов ЕврАзЭС, Шанхайской организации сотрудничества, стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), оставляя двери отрытыми для всех других стран, которые расположены на огромном евразийском материке, что включает и Евросоюз, но когда и если Евросоюз будет готов присоединиться к процессам, опирающимся на равноправие и взаимную выгоду", - добавил он.

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